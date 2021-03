Online forumdiscussie: “Hoe krije we it R-getal fan it keatsfirus boppe de 1”

SNEEK- Op vrijdag 26 maart organiseert het PC-Selskip een online forumdiscussie. Onder de titel ‘Hoe krijgen we het R-getal van kaatsvirus boven de 1?’, gaat Geert van Tuinen in gesprek met een aantal (oud)kaatsers over hun visie over de toekomst van de kaatssport.

De centrale vraag waarop we deze avond antwoorden willen krijgen is, Wat heeft de jonge kaatser van vandaag nodig om de kaatssport succesvol en met plezier te kunnen beoefenen. In het panel zullen de volgende mensen zitting nemen:

Jorn Lars van Beem winnaar Freule 2020

Marrit Zeinstra Koningin PC 2020

Taeke Triemstra 5-voudig PC-winnaar

Afke Hylkema 11-voudig PC-winnares en coördinator van de KNKB kaatsacademie

Johannes Brandsma Cruijff van het kaatsen

Karel Nijman, PC-winnaar in 2003, zal een column verzorgen en Piter Wilkens zorgt voor de muzikale omlijsting. We nodigen iedereen van harte uit om deze avond ‘aanwezig’ te zijn. Aanvang 20.00 Inloggen kan via de website van de PC: www.pc-franeker.nl