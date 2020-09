Onbeperkte Elfstedentocht krijgt een vervolg

LEEUWARDEN-De Onbeperkte Elfstedentocht moet volgend jaar opnieuw gehouden worden. Dat zegt initiatiefnemer Sandy Krijnen op de dag van de finish van de eerste editie. "Het gaat mij er om om mensen in beweging te krijgen en dat gaat beter als je een doel hebt. Als ik nu al beloof dat we het volgend jaar weer doen dan kunnen mensen daar naartoe werken."

De Onbeperkte Elfstedentocht is een elfstedentocht voor mensen met een beperking, die niet mee kunnen doen aan één van de gewone elfstedentochten. Zo was het voor Alie Smit uit IJlst een droom die uitkwam. "Ik kan met mijn handfiets niet goed meedoen aan de gewone fietselfstedentocht. Dan ben ik voor anderen toch wel een beetje gevaarlijk. En ook de wandelelfstedentocht is geen optie, want die gaat deels door de weilanden."

Ze was er dan ook blij mee dat Sandy Krijnen met deze tocht kwam. "Ik vind het echt geweldig. Het is zo goed georganiseerd. Het was gewoon iedere dag geweldig." Deafgelopen vijf dagen waren er 35 deelnemers onderweg voor een tocht van meer dan 200 kilometer, met handbikes, duofietsen en heel wat andere hulpmiddelen. Dat was voor de organisatie een behoorlijke uitdaging.

"We moesten er als organisatie voor zorgen dat alle voertuigen en attributen iedere dag klaar stonden voordat de deelnemers van start konden", zegt Krijnen. Het was zo nu en dan wel zwaar voor de organisatie. Krijnen is er dan ook trots op dat alles gelukt is. "Er had alleen net wat meer publiek langs de kant kunnen staan, maar daarvoor zijn we misschien nog te onbekend."