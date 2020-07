Omrop Fryslân heeft week lang aandacht voor SC Heerenveen

HEERENVEEN - sc Heerenveen staat vanaf maandag 13 juli een week lang in de spotlight bij Omrop Fryslân. De club bestaat 100 jaar en daar is ruim aandacht voor met onder andere een podcastserie, reportages van bijzondere momenten, de documentaire over Riemer van der Velde en iedere dag kans op het jubileumboek.

Iedere dag staat een ander spraakmakend moment uit het verleden van SC Heerenveen centraal. De goal van Popovitsj die de club een ticket naar de Champions League bezorgde, de zeven goals van Afonso Alves en de eerste promotie naar de Eredivisie in 1990. De nostalgische reportages zijn iedere dag te horen en te zien in Weistra op wei, Fryslân Hjoed en online.

Podcastserie



In aanloop naar de jubileumweek komt er iedere week een nieuwe podcast online over een iconische wedstrijd uit het verleden. Alle podcasts zijn te vinden op Spotify, bij Apple Podcasts en in de podcast-apps. Vanaf 13 juli is ook iedere dag het jubileumboek 100 jaar vv & sc Heerenveen te winnen bij Omrop Fryslân. Luister daarvoor naar 92.2FM en maak kans.

Fryslân DOK over Riemer van der Velde



Zondag 19 juli wordt de documentaire Ofskied fan in machtich man over oud-clubvoorzitter Riemer van der Velde herhaald.De documentaire is om 17.00 uur te zien en daarna ieder uur. Na de documentaire is een registratie te zien van het spektakelstuk Abe! over voetballegende Abe Lenstra.

Alle items en meer informatie zijn te vinden om Omropfryslan.nl/schearrenfean100jier.