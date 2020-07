Oefenwedstrijden Sneker voetbalclubs

SNEEK- Nu duidelijk is dat contactsporten weer zijn toegestaan en er weer gevoetbald mag worden, worden de agenda's van de clubs ook weer met oefenwedstrijden gevuld. De eerste ploeg die de bal aan het rollen brengt, is ONS Sneek. Op donderdag 9 juli a.s. sluit de hoofdklasser namelijk het eerste blok van de voorbereiding af in Leeuwarden met een oefenduel tegen eerstedivisionist Cambuur.

Kort na het begin van het tweede deel van de voorbereiding oefent de ploeg van trainer Jan Vlap tegen Zeerobben (15 augustus). Op diezelfde dag betreedt Black Boys voor het eerst de groene mat in IJlst, waar IJVC de tegenstander is. Sneek Wit Zwart ZM treedt op dinsdag 18 augustus in Sexbierum voor het eerste aan en ontmoet daar AVC en drie dagen later treedt ZET EM op Tinga op als gastheer van LSC 1890. De "zondagkickers" van de wit-zwarten openen het bal op zaterdag 22 augustus in Harlingen tegen Zeerobben, terwijl Waterpoort Boys op dezelfde dag voor het eerst oefent en wel op het Schuttersveld tegen Rottevalle.

Voor het volledige programma zie: https://pengel.weebly.com/oefenwedstrijden-sneker-clubs.html