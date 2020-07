O.N.S. Sneek met de handen op de rug in de Arena van het Rasterhoffpark

Allemaal strak in gelid, de handen op de rug, zette Rob Bosma, een van de huisfotografen van de Snekers de mannen en één vrouw op de kiek. Vorige week begon de nieuwe selectie onder leiding van trainer Jan Vlap en z’n assistent Arnoud Koster aan de traingen.

Het was de ouverture van het eerste trainingsblok dat bestaat uit in totaal zes trainingen in de komende weken. Elke dinsdag en donderdag traint de groep om 20.00 uur. Na een vakantie hervatten Jan Vlap en Arnoud Koster op 10 augustus met het tweede blok. Dan zal er drie keer per week worden getraind en staan er oefenwedstrijden gepland tegen interessante sparringpartners zoals Flevo Boys, Staphorst, Go Ahead Kampen en Zeerobben.

De competitie van de Hoofdklasse start op zaterdag 5 september.