O.N.S. krijgt 11-tal doelpunten om de oren in eerste oefenduel

De openingstreffer was van Michael Breij. Man van de wedstrijd was Ragnar Oratmangoen, die een hattrick scoorde: 6-0, 9-0 en 10-0. Jamie Jacobs schoot de bal twee keer in het doel van de Snekers, in de 63e en de 88e minuut. ONS had weinig in te brengen tegen de Leeuwarder club. Het enige doelpunt van de Snekers was een bal in eigen doel in de 9e minuut.

SC Cambuur - ONS Sneek 11-0 (5-0): 1-0 Michael Breij ('3); 2-0 Eigen doelpunt ONS ('9); 3-0 Issa Kallon ('10); 4-0 Robert Mühren ('27); 5-0 Giovanni Korte ('33); 6-0 Ragnar Oratmangoen ('52); 7-0 Kellian van der Kaap ('54); 8-0 Jamie Jacobs ('63); 9-0 Ragnar Oratmangoen ('79); 10-0 Ragnar Oratmangoen ('82); 11-0 Jamie Jacobs ('88).