Nyck de Vries wint eerste wedstrijd in Formule E

Saudi-Arabië-De Friese autocoureur Nyck de Vries heeft voor het eerst een wedstrijd gewonnen in de Formule E. Hij startte op pole position, en gaf de eerste plaats niet meer uit handen.

Het was de eerste wedstrijd van het seizoen. Die werd verreden in Saoedi-Arabië. Zaterdag is daar de tweede race.

De Vries rijdt sinds vorig seizoen voor Mercedes in de Formule E. In die klasse rijden alle teams met elektrische auto's. De Vries had nog nooit eerder op pole position gestaan.