Nyck de Vries valt in slotronde uit en pakt weer geen punten

ROME- Autocoureur Nyck de Vries heeft zondag opnieuw de finish niet gehaald in de Formule E. In Rome begon de racer uit Sneek op de zeventiende plaats. Hij kwam in de buurt van de top 10, wat hem punten op zou leveren, maar in het laatste rondje viel De Vries uit na een aanvaring met Sam Bird.

De Vries leek net buiten de punten te eindigen, maar door een crash kort voor het einde van de race, kwam de safety car in de baan. Dat zorgde ervoor dat de verschillen weer minimaal werden. Toen de safety car de baan verliet, was er nog een rondje te gaan. Daarin zette De Vries alles op alles, maar hij nam net iets te veel risico en haalde de finish niet.

Zijn Belgische ploeggenoot ploeggenoot Stoffel Vandoorne deed het beter: hij won de race. Vandoorne begon als vierde, maar haalde al snel de nummers drie, twee en een in. Alexander Sims en Pascal Wehrlein werden tweede en derde.

Zaterdag niet aan de finish

Het was de tweede wedstrijd van dit weekend in Rome. Een dag eerder haalde De Vries de finish ook niet, nadat zijn autoschade opliep bij een crash van zijn ploeggenoot Vandoorne. Eerder dit seizoen pakte De Vries de overwinning in de openingsrace. Doordat De Vries nu twee wedstrijden op rij niet in de punten is geëindigd, zakt hij weg uit de top van het klassement. Hij staat nu vijfde, met 32 punten.

Over twee weken zijn de vijfde en zesde race van het seizoen. Dan is de Formule E in Valencia.