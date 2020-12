Nyck de Vries mag testen in Formule 1 voor Mercedes: ‘Droom voor iedere coureur’

SNEEK- Autocoureur Nyck de Vries uit Sneek maakt volgende week zijn testdebuut in de Formule 1. Na het laatste raceweekend, de komende dagen in Abu Dhabi, doet 25-jarige De Vries voor Mercedes een zogenoemde Young Driver Test. Het wordt voor De Vries de eerste officiële keer dat hij in een Formule 1-wagen zit.

In een Young Driver Test mogen Formule 1-teams jonge coureurs kennis laten maken met de auto's op het hoogste raceniveau. Mercedes kiest daarbij dus voor De Vries. Hij reed dit jaar al voor Mercedes in de Formule E. In Abu Dhabu rijdt De Vries in de Mercedes W11, dezelfde wagen waarin Lewis Hamilton dit jaar wereldkampioen werd.

De Vries zat van 2010 tot 2019 in de jeugdopleiding van McLaren, maar hij kwam niet tot zijn debuut in de Formule 1. Hij werd vorig jaar wel kampioen in de Formule 2.

"Enorm opgewonden"

"Het zorgt bij mij voor een enorm opgewonden gevoel. Uiteindelijk heb ik nog nooit in een Formule 1-auto getest. Ik kan niet ontkennen dat dit de droom is voor iedere coureur, om in de koningsklasse te rijden of er in ieder geval iets van mee te krijgen", zegt De Vries in De Telegraaf.

"Mercedes is zo extreem dominant. Mensen hebben het misschien niet altijd door, maar de auto's gaan vandaag de dag zo ongelooflijk hard. De reglementen gaan na 2021 veranderen, dus dit zullen waarschijnlijk de beste Formule 1-auto's ooit zijn. Dat maakt deze kans extra fantastisch."

