Nyck de Vries is leiding in Formule E-klassement kwijt

MONACO- Autocoureur Nyck de Vries uit Sneek is zaterdag in Monaco zijn koppositie in de Formule E kwijtgeraakt. In de zevende race van het seizoen ging De Vries na een slechte kwalificatie pas als 23e van start. In de race kon hij geen potten breken. De Nederlander Robin Frijns is nu leider in het klassement.