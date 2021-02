Nyck de Vries 14e in chaotische Formule E-race in Saudi-Arabië

Saudi-Arabië- Autocoureur Nyck de Vries is zaterdag 14e geworden in de tweede race van het seizoen. De Uitwellingergaster, die vrijdag de eerste race nog won, moest door technische problemen vanaf de twintigste plek starten.

Waar Mercedes-coureur De Vries vrijdag nog poleposition pakte en de race won op het circuit van Al-Diriyah, kwam hij zondag niet tot een tijd in de kwalificatie. Na een crash van coureur Edoardo Mortara moest Mercedes, dat een aantal dezelfde onderdelen gebruikt als het team van Mortara, de auto's binnen houden van de jury.

Na onderzoek bleek een foutje in de software voor problemen met de remmen zorgde. Nadat dat ook bij Mercedes opgelost was, mochten De Vries en teamgenoot Stoffel Vandoorna's avonds toch van start gaan.

Snelle start

Omdat de Uitwellingergaster de kwalificatie had gemist, moest hij vanaf plek 20 starten. Al in het eerste rondje haalde De Vries twee coureurs in maar daarna zakte hij terug naar de 21e plek. De race werd even stilgelegd nadat oud-Formule 1-coureur Pascal Wehrlein Jake Dennis in de muur drukte.

Uitvallers en inhaalmanoeuvres

Dat leverde De Vries meteen een plekje op, want Dennis moest opgeven. De Uitwellingergaster haalde met het snelste rondje tot die tijd ook Nato in, naar de 19e plek. Na onderzoek van de jury kreeg Wehrlein nog een tijdstraf, dat leverde opnieuw een positie op voor De Vries.

De Vries had met nog een kwartier te gaan nog wat extra stroom over in de accu en maakte zich klaar voor een aanval. Voor het zover was, vielen echter Buemi, Günther, Lynn en Evans uit, opnieuw reden voor de jury om de race stil te leggen.

Het duurde zo lang om de schade op te ruimen, dat de race niet meer werd hervat. De Vries eindigde zo dus op de veertiende plek. De winst ging naar Sam Bird, voor Nederlander Robin Frijns.