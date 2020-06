Nieuwe selectie O.N.S. Sneek bekend

TC lid spelerszaken eerste elftal Leo de Wagt vertelt dat er geen harde doelstellingen geformuleerd zijn. “Het is niet voor niets dat we vrijwillig sportief een stapje terug hebben gedaan. Mede door de Coronacrisis is ons budget voor het tweede achtereenvolgende jaar fors ingekrompen. De aanvraag voor de Hoofdklasse was in onze visie dan ook een logische en onvermijdelijke stap. Als je de laatste jaren analyseert, hebben we vaak verloren en dat is geen schande als je het niveau van de Derde Divisie en de bijbehorende spelersbudgetten op een rijtje zet.

De selectie is erg jong en als je het gestegen niveau van de Hoofdklasse in de afgelopen jaren in ogenschouw neemt zal het ook volgend seizoen aanpoten worden. We hopen wel wat vaker te winnen dan de afgelopen seizoenen en winnen levert extra plezier op. Als je het over een doelstelling hebt, is dat misschien wel het belangrijkste. We willen plezier uitstralen en de binding met supporters en de club in het algemeen versterken. Er moet een leuke, open sfeer ontstaan en als we dan ook sportief erin slagen mee te doen dan hebben we het goed gedaan. We hebben prachtige jaren gekend op een hoog niveau, maar we hebben te maken met een nieuwe realiteit. Die realiteit kan zomaar eens verrassend uitpakken.”

De spelersgroep:

Patrick van der Veen (van vv Berkum)

Joël Brandsma

Jordy den Hoedt

Glenn Buma

Justin van der Dam

Tristan Boersma (van sc Cambuur)

Sybren Terlouw (van Broekster Boys)

Tiemen Landman

Rick Boyer (van Be Quick 1887)

Tom Arissen

Wesley Tankink

Mark Westra (van sc Heerenveen)

Han van Dijk

Kevin Mennega (ACV)

Ruendel Martina

Gabriël Fernando (van Leeuwarder Zwaluwen)

Kai van Rijswijk (van sc Cambuur)

Nick Kleen

Rico Cordes (van ON Groningen)