Nieuwe nederlaag voor Menhir tegen Dyna '75

HEERENVEEN-Na de verloren thuiswedstrijd tegen Dyna'75 mochten de basketballers nu naar Heerenveen om het tegen dezelfde tegenstander op te nemen. Hoewel de Sneker ploeg geleerd had van de vorige wedstrijd kon ze ook nu te weinig gewicht in de schaal leggen voor een beter resultaat. De ploeg werd getrakteerd op nederlaag van 72-57.

In een basketbalwedstrijd mag een ploeg twaalf spelers gebruiken. Bij Menhir bestaat de selectie op goede dagen uit dertien man, maar voor de tweede achtereenvolgende keer stonden slechts zeven man klaar voor de strijd. Nu ontbraken naast de langdurig geblesseerden IJsselstein, Carti, Velthuis en Doorenbos ook Jurre van der Meer en Tom Dijkstra. De laatste bleef uit voorzorg wegens verkoudheid aan de kant en zijn inzet in de verdediging zou worden gemist. Mats Haven en Jildert Roubos waren wel weer van de partij. Zij zouden met 15 en 10 punten wel voor een aanvallende impuls zorgen.

In de eerste helft ging de strijd net als vorige week gelijk op. Dyna '75 had ook enkele andere spelers dan in de eerste wedstrijd en die speelden een stevig soort basketbal. Daar heeft de jonge Sneker ploeg moeite mee. De ervaring om op dezelfde manier stevig uit te delen ontbreekt. Toch bleef een hardwerkend Menhir tot aan de rust redelijk in het spoor: 36-31. Aanvoerder Jeroen Zantingh vernam van de nauwelijks fluitende arbitrage dat die het fysieke spel ook in de tweede helft zouden toelaten. Dat zou blijken. Menhir bleef in het derde kwart nog steeds bij en liet het gat niet groter worden: 52-47.

Jongeling Wouter Kruis liet zien dat hij van vorige wedstrijd geleerd had en speelde een stuk scherper. Toen was echter al duidelijk dat het gebrek aan wissels voor vermoeidheid ging zorgen. Bovendien bleef Dyna'75 agressief verdedigen. Toen de scheidsrechter na een zoveelste charge op een Menhirspeler het gebaar van doorspelen maakte schoot dat in het verkeerde keelgat van coach Arnold van der Meulen. Zijn luid uitgesproken ongenoegen werd bestraft met een technische fout in het voordeel van de thuisploeg.

Menhir probeerde in de laatste minuten nog aan te zetten, maar de energie voor een fullcourt verdediging ontbrak en Dyna '75 pakte een geflatteerde overwinning. Topscorer voor Menhir werd Nils Hettinga met 19 punten. De Snekers kunnen twee weken de wonden likken en daarna proberen om na drie nederlagen weer eens te winnen. In Leeuwarden wacht Aris 3 als tegenstander.