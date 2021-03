Niels Boot assistent bij 'nieuw' Sneek ZET EM

Niels Boot die naar aanleiding van de "opheffing" van het "oude" Sneek Wit Zwart ZM eerder liet weten dat hij na dit seizoen tenzij er alsnog iets leuks op zijn weg zou komen, waarschijnlijk een sabbatical zou nemen, heeft dat leuks blijkbaar gevonden. De 33-jarige oefenmeester gaat met ingang van komend seizoen namelijk de hiervoor genoemde vacature bij het "nieuwe" ZET EM vervullen en wordt daarmee de rechterhand van Carlo Rietdijk.

Tweede prestatie-elftal

​Verder liet Sneek Wit Zwart weten dat men met Erhan Ergöz en Edwin Andringa resp. een trainer-coach en een teammanager voor het tweede prestatie-elftal heeft aangesteld. De 38-jarige Erhöz was eerder actief in de jeugd en bij de dames van SC Bolsward en ONS Sneek, terwijl hij verder in de Hanzestad diverse seniorenteams onder zijn hoede had. De 50-jarige Andringa was bij Sneek Wit Zwart al eerder in een vergelijkbare functie actief en was teammanager bij het tweede elftal van de wit-zwarten en van het combinatieteam, dat samen met een aantal Drentse teams aan een eigen competitie deelnam.

Niels Boot (rechts) samen met Justin Rienks en vader Loet bij de training van het oude ZET EM