Nicator mild voor Black Boys

SNEEK- Het werd bij de seizoensouverture uiteindelijk 4-0 in het voordeel van Nicator, maar die score had gemakkelijk hoger kunnen uitvallen indien de Leeuwarders de ruimte op de vleugels beter hadden benut. Nu zocht men de opening te veel door middel van individuele acties en door het ceDe eerste van die vier viel overigens pas in de slotminuut van de eerste helft, toen doelman Jan Broersma bij een voorzet vanaf rechts bleef staan om de bal op te rapen en Shanto Eleonora de "Derbystar" hem voor was en de bal tegen de touwen tikte. Die voorsprong was meer dan verdiend, want Black Boys wist alleen vlak voor de openingstreffer zvia Yannick Luhoff voor enige dreiging te zorgen.

Dat de rust met slechts een 0-1 stand werd bereikt, mocht de ploeg van trainer Richard Dijkstra zich overigens zelf aanwrijven, want eerder had zijn ploeg al minimaal twee 100%-kansen laten liggen. Die ontstonden beide na een aanval over de linkervleugel en beide keren verdween het laatste zetje naast Broersma's veste. Tussendoor caramboleerde een bal na een redding van Broersma met veel effect over de lat en niet lang daarna werd bij een corner een kopbal van de lijn gehaald.

Dat alles gebeurde in een fase, waarin de zwarte veste werd belegerd. Gaandeweg de eerste helft werd de omsingeling echter minder en nam de dreiging af, waarna de 1-0 waarbij de Sneker goalie niet vrijuit ging, vrijwel uit het niets viel. Kort na die treffer viel ook bijna de tweede Leeuwarder treffer, maar nadat hij een schot niet onder controle kreeg, hield Broersma zijn ploeg in de wedstrijd, voor zover man daarvan op grond van het wedstrijdbeeld kon spreken. Niet lang na de thee waarbij Black Boys de gestopte Dennis Niemarkt en Msokolo Ramazani Dieudonne voor resp. Yannick Luhoff en Jacob Verwer in de ploeg bracht, viel de 2-0 echter alsnog. Nadat Jan Broersma eerst nog een inzet met de voeten had gekeerd, werd Eleonora bij een voorzet vanaf rechts geen stro breed in de weg gelegd en mocht de aanvaller de bal in alle vrijheid aannemen.



Vervolgens voorkwam Dennis Kempen na een lange sprint een nieuwe voorzet vanaf rechts, verrichtte Broersma bij een inzet van dezelfde kant een prima redding en mocht Richard Nieuwland niet klagen dat de arbiter de bal nadat hij zijn foutje probeerde te herstellen, niet op de stip deponeerde. Niet lang na dat twijfelgevalletje kreeg Black Boys een mogelijkheid, maar Dennis Niemarkt ging voor eigen eer en glorie, waar een pass op de inmiddels met geel bestraft Msokolo Ramazani Dieudonne een betere optie was geweest. Vrijwel onmiddellijk na die actie viel aan de andere kant de 0-3, toen Mourad Azarzar vanaf rechts naar binnen trok en de bal met links achter de verbouwereerde Broersma schoot.



Bij Black Boys begon de accu toen al aardig leeg te raken en was het middenveld niet meer bij machte om de gaten te dichten. Toch kreeg Black Boys in het laatste deel van de wedstrijd nog een behoorlijke kans, maar na voorbereidend werk van Mladen Dubravac die kort daarvoor bij een vrije trap niet meer dan een trainingsballetje had geproduceerd, en Michael Jansen raakte Dennis Niemarkt de bal niet goed en was naar later bleek de laatste kans op de eretreffer verkeken.



​Een eretreffer. Meer zat er deze middag niet in, zulks in tegenstelling tot de gasten. Die kregen na een mooie combinatie nog een prima mogelijkheid, maar het stiftje met de buitenkant van de schoen was wel fraai maar alles behalve effectief. Wat dat betreft leek een kopbal uit een vrije trap van meer waarde, doch ook hierbij ontbrak uiteindelijk de fijnafstemming, Die was bij de volgende aanval echter van uitmuntende kwaliteit, want men met nog een paar minuten op de klok werd de bal vanaf rechts bij de tweede paal panklaar op het hoofd van Silas van Dijk gelegd en was Broersma voor de vierde keer geslagen. Black Boys was dat al eerder en eigenlijk al bij het beginsignaal, want het was deze middag vooral een kwestie van tegenhouden, waarbij de uitslag zoals hiervoor al werd vermeld, ook gemakkelijk hoger had kunnen uitvallen.ntrum, waardoor het enorme overwicht slechts met vier treffers gepaard ging.

Bron: https://pengel.weebly.com/