Nederlaag voor Black Boys in eerste bekerduel

De oefenmeester moest het zonder topschutter Dennis Niemarkt doen en Giovanni Bleeker die in de laatste oefenwedstrijden een redelijke indruk achterliet, bleek niet speelgerechtigd. Gelukkig kon de trainer wel weer over Raymond Abelsma en over de gestopte Kewin de Jong beschikken, terwijl voorzitter en assistent-trainer Jan Broersma uit nood als wisselspeler op de bank plaats nam.



Abelsma en De Jong konden echter een moeilijke middag niet voorkomen, want Black Boys kwam er tegen de gasten niet echt aan te pas. Toch slaagde Blauwhuis er niet in om al in de eerste helft een gat van meer dan één treffer te slaan, al kwam dat ook door Black Boys-goalie Sander de Vries in de eerste 45 minuten bij vier à vijf goede mogelijkheden de Zwartjes in de wedstrijd hield.



Die status bleef tot een kwartier na rust gehandhaafd. Toen verdubbelde Johannes Popma de marge die na een half uur door toedoen van Hidzer Boogard was ontstaan. Gelet op de stootkracht van Black Boys of misschien beter: het gebrek daaraan, was de wedstrijd daarmee gespeeld en hadden de twee treffers van Popma - zijn tweede van de middag - en van Jos Terpstra die de Snekers in de slotminuten moesten incasseren, eigenlijk alleen statistische waarde.



Komende zondag vervolgen Venema en de zijnen de bekercampagne met een wedstrijd in en tegen vijfdeklasser Oldeboorn, waarna de "All Blacks" op zondag 13 september de poulefase afsluiten met een uitwedstrijd tegen klasgenoot SC Terschelling.

Black Boys - Blauwhuis 0-4 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Hidzer Boogard (30.), 0-2 Johannes Popma (60.), 0-3 Popma (88.), 04 Jos Terpstra (90)

Scheidsrechter: R. Wijnstra

​Gele kaart:

Opstelling Black Boys: geen informatie bekend