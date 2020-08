Nard Brandsma ook de beste bij ljepperij in IJlst

IJLST- In IJlst is Nard Brandsma de winnaar geworden van de laatste reguliere wedstrijd van de fierljepcompetitie. Met 20.08 in zijn tweede sprong was hij de concurrentie de baas. De tweede plaats was met 19.68 voor Oane Galama, Age Hulder werd knap derde dankzij zijn sprong van 19.38.

Het was de elfde wedstrijd van de fierljepcompetitie zaterdagavond in IJlst. Oane Galama ljepte in de overgangsklasse, maar plaatste zich met 19.68 voor de finale. Die afstand was uiteindelijk ook genoeg voor de tweede plaats. Thewis Hobma kwalificeerde zich ook voor de finale, maar koos ervoor om niet meer te springen.

In de finale ljepte winnaar Brandsma nog naar de tweede afstand van de dag met 19.87.

Bokma wint met finalesprong

Bij de vrouwen ging de winst naar Sigrid Bokma, die de winst pakte dankzij haar eerste finalesprong. Daarin kwam ze tot 14.63. Daarmee ging ze over Anneke Broersma heen (14.32). Maureen Poiesz, die in de finale niet meer in actie kwam, werd met 14.15 derde.

Bij de junioren ljepte Auke Zijlstra een nieuw persoonlijk record van 17.17 maar dat was niet genoeg om Wietse Nauta (18.78) van winst af te houden. Zijlstra kon wel klassementsleider Rutger Haanstra voorblijven. Haanstra kwam in IJlst niet verder dan 16.80.

Broekstra klasse apart

Wisse Broekstra was opnieuw een klasse apart bij de jongens. Hij ljepte in zijn eerste sprong naar 17.40, en dat was meer dan genoeg voor de winst. Tweede werd Wietse Steensma (16.01), de derde plaats was voor Arends Veenstra (15.70).

Bij de meisjes was de overwinning voor Hanneke Westert (13.44), voor Hilde van der Weij (13.28) en Grytsje Veltman (in een nieuw persoonlijk record van 13.21).

FK in Winsum op 5 september

De wedstrijd in IJlst was de afsluiting van de reguliere competitie. De sterkste 48 springers kwalificeren zich voor het FK. Op het FK in Winsum, dat 5 september in Winsum is, wordt na afloop nog een selectie gemaakt.

De beste 24 springers in de categorieën mannen, vrouwen, junioren, jongens en meisjes plaatsen zich voor het NK in Burgum op 19 september. Daar treffen ze dan de beste Hollanders voor de climax van het seizoen om de Nederlandse titels.

Beide kampioenschappen worden live uitgezonden bij Omrop Fryslân op televisie en radio.