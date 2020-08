Moeilijk avondje voor ONS Sneek

EMMELOORD-Nadat ONS Sneek zaterdag op eigen terrein tegen Zeerobben de eerste oefenzege bijschreef (3-0), streek "het circus" van trainer Jan Vlap voor een "Testspiel" neer in Emmeloord. Tegenstander was Flevo Boys en a fgaande op de wedstrijd van vanavond zou men de dubbele confrontatie in de competitie wel eens met angst en beven tegemoet kunnen zien. Flevo Boys dat recent derde divisie-waardig werd genoemd, was namelijk eenduidig de bovenliggende partij en won uiteindelijk dik verdiend met 5-1.

De in het blauw geklede oranhehemden kwamen in de vierde minuut nog wel op voorsprong, maar daarna was het vooral eenrichtingsverkeer. Daarbij ontsnapte ONS na een klein kwartier aan de gelijkmaker, toen een inzet van Ayoub Lakhouli via de lat en de paal weer het veld in stuitte en een paar minuten later moest doelman Justin van der Dam bij een inzet van Younes el Gharmati zijn kunnen tonen om de thuisclub van het scorebord af te houden.

In minuut 24 kwam dat bord toch in beweging, toen Lakhouli na een goedlopende aanval in scoringspositie kwam. Vervolgens moest de ONS-sluitpost bij een subtiel lobje van Aran Nijboer het antwoord schuldig blijven en vijf minuten voor rust onderschepte Lakhouli de bal, waarna hij met een fraaie steekpass Said Hassan in staat stelde om Van der Dam voor de derde keer te passeren (3-1). Dat werd even later ook de ruststand maar voor hetzelfde geld was ONS met een grotere achterstand gaan rusten, want kort voor de pauze kreeg ONS bij een inzet van Tomas Boer andermaal assistentie van het aluminium.



​Pas na bijna een uur spelen deed ONS weer eens van zich spreken, maar de Sneker inzet eindigde helaas in het zijnet. In plaats van 3-2 werd het twee minuten later 4-1, toen El Gharmati het voorbereidende werk verzorgde en Nijboer zijn tweede van de avond liet noteren. Niet veel later tilde Robin Zuidema de stand naar 5-1, waarna de thuisclub nog een aantal kansen kreeg om nog wat meer zout in de Sneker wonden te strooien. Zo liet Zuidema na een dieptepass van Aron Kleefstra een goed mogelijkheid onbenut (voorlangs), schoot Abdessamad Boundati van dichtbij via de lat over en liet ook voormalig ONS-spits Yumé Ramos na een mooie aanval ook al na om het halve dozijn vol te maken.



​Die zesde tegentreffer bleef ONS dus bespaard, maar de overwinning van de ploeg uit de Noordoostpolder was geenszins geflatteerd en eigenlijk een magere afspiegeling van de krachtsverhouding. Hoewel het nog maar om de voorbereiding gaat, zullen de Snekers op veel fronten stappen moeten maken, want anders wordt het ook een klasse lager een jaar van overleven.

