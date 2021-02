Minicompetitie met twee Sneker clubs

SNEEK- Zes clubs uit het Noorden, te weten ACV (derde divisie), Be Quick 1887 (hoofdklasse), Harkemase Boys (derde divisie), ONS Sneek (hoofdklasse), Oranje Nassau (eerste klasse) en Sneek Wit Zwart (eerste klasse) hebben het plan opgevat om een regionale minicompetitie af te werken, als de KNVB naar aanleiding van de coronamaatregelen mocht besluiten om de competities in dit seizoen niet meer te hervatten.

Die minicompetitie vindt alleen plaats als de dan geldende maatregelen wedstrijden toe laten, waarbij in eerste instantie een volledige competitie de inzet is. Als dat format niet haalbaar blijkt, dan is een halve competitie een alternatief. Een hele competitie wordt alsdan op de volgende speeldata afgewerkt, zulks onder voorbehoud van een versoepeling van de coronamaatregelen. Daarnaast geldt als voorwaarden, dat de deelnemende teams voor de eerste speelronde drie weken in groepsverband hebben kunnen trainen. Als het niet mogelijk is om een hele competitie af te werken, dan wordt zoals hiervoor al werd vermeld, overgeschakeld naar een halve competitie.

De minicompetitie zal tussen zaterdag 24 april en 12 juni gespeeld worden.

Bron: https://pengel.weebly.com/