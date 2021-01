Michel Vlap naar Bundesligaclub Arminia Bielefeld?

SNEEK- Michel Vlap (23) gaat Anderlecht in deze winterstop zeer vermoedelijk tijdelijk verlaten. De aanvallende middenvelder zoekt zijn heil in de Bundesliga en wordt voor de rest van dit seizoen verhuurd aan Arminia Bielefeld. Bij de Duitse club wordt hij na verdediger Mike van der Hoorn de tweede Nederlander in de A-selectie.