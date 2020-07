Michel Rietman kandidaat-voorzitter VV Sneek Wit Zwart

Slob heeft enige tijd geleden zijn medebestuurders te kennen gegeven de voorzittershamer na negen jaar neer te willen leggen. Sinds de bekendmaking van het einde van zijn voorzitterschap is het verenigingsbestuur in gesprek gegaan met een aantal kandidaten, waarna Rietman door het voltallige bestuur nu als voorkeur kandidaat kan worden gepresenteerd.

Blij met kandidaatstelling

“We zijn erg blij en tevreden met de kandidaatstelling van Michel”, laat aftredend voorzitter Slob weten. “In hem hebben we iemand gevonden die de vereniging en haar mensen goed kent en voor hen een bekend gezicht is. Na inleidende gesprekken, hebben we afgelopen week met hem en het voltallige bestuur om tafel gezeten en geconcludeerd dat wij in hem de voorzitter zien die onze vereniging de komende beleidsperiode nodig heeft. We steunen zijn kandidatuur van harte.”

“Op het moment dat mijn oudste zoon bij Sneek Wit Zwart begon, moest ik wel even schakelen. Van huis uit ben ik namelijk geen voetballer. Maar wat ben ik van het spel gaan houden. Daarom ben ik me ook gaan inzetten voor de vereniging”, vertelt Rietman, die inmiddels al ruim tien jaar actief is binnen de vereniging. Naast zijn rol als wedstrijdsecretaris is hij als teamleider langs de lijn te vinden en actief als organisator van het Nieuwjaars- en Gerrit Abma-toernooi.

Dynamische club

“Ik ben Sneek Wit Zwart gaan leren kennen als een dynamische club van mensen die met veel trots actief zijn om voetballen voor iedereen leuk te maken. Het geeft mij energie om mensen met elkaar in verbinding te brengen. Wat ik dan wil bereiken is dat Sneek Wit Zwart een vereniging is waar mensen zich mee verbonden voelen, of ze nu actief voetballen of niet.”

In de najaars-Algemene Ledenvergadering zal het bestuur Rietman aan de leden voordragen als kandidaat. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot die tijd bij het verenigingsbestuur melden.