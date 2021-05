Met de Dryltser duofiets er op uit

IJLST- De zon begint alweer meer te schijnen en de temperaturen gaan ietsje omhoog. Begint het alweer te kriebelen om erop uit te gaan. Dat geldt niet voor iedereen. Er zijn mensen in IJlst e.o die bijna niet meer zelfstandig er op uit kunnen. Die eenzaam zijn omdat sociale contacten zijn weggevallen bijvoorbeeld door de corona.

De vrijwilligers van de Dryltser duofiets willen u graag de mogelijkheid geven om, onder begeleiding van één van onze vrijwilligers, er op uit te gaan.

Door gebruik te maken van de fiets kunnen ook mensen, met of zonder beperking naar buiten. De fiets is coronaproof dorr middel van een doorzichtig scherm tussen de beide personen in.

Actief

Ook houden de vrijwilligers zich aan de geldende hygiëne -maatregels. U kunt zelf actief mee trappen, met of zonder ondersteuning, maar ook heerlijk zitten en genieten van de omgeving en de vrijwilliger(ster) het werk laten doen.

De terrassen zijn weer open dus genieten van een kopje koffie of thee en een praatje kan juist nu heel gezellig zijn. De vrijwilligers staan klaar om u een prachtig uitje te bezorgen. Stuur een mail naar dryltserduofiets@gmail.com of bel naar 06-46621669

Meer info vindt u op:https://dryltserduofiets.jouwweb.nl/