Meijer Sport Academie van start

Als jeugdtrainer werkt hij al vele jaren met jeugdspelers aan groei en ontwikkeling. Voor een goede voetballer is een uitstekende baltechniek onmisbaar. Meijer Sport Academie brengt door middel van een gerichte aanpak het technische niveau op allerlei gebieden op een hoger plan. Talentontwikkeling is gericht op techniek en inzicht krijgen in de persoonlijke kwaliteiten van de speler.

“We stimuleren en verbeteren creativiteit op het veld, dit kan alleen als de speler de basistechnieken en bewegingen onder controle heeft. Juist in de leeftijdscategorie van 7 tot 14 jaar ontwikkelen kinderen het snelst op verschillende gebieden, dit is de belangrijkste leerfase! De lichaamsverhoudingen en motoriek zijn optimaal geschikt voor het leren van bewegingen, coördinatie en andere voetbalvaardigheden. Ervaring leert dat deze leeftijdscategorie in relatief korte termijn veel kan leren zowel technisch als mentaal. Naast de technische skills is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van belang. Werken aan zelfstandigheid, onzekerheid de baas worden en de benodigde ruimte op eisen voor jezelf”, weet Meijer.

Zijn ambitie: vanuit persoonlijke betrokkenheid en de passie voor voetbal bijdragen aan jouw vitaliteit en ontwikkeling als speler. Meijer Sport Academie is de stuwende kracht in de ontwikkeling van jouw talent!