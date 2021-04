Mei-maand actiemaand bij VV Sneek Wit Zwart

SNEEK- “Bij VV Sneek Wit zwart is de mei-maand uitgeroepen tot actiemaand! Lees hier meer over de twee voetbalfestivals op 5 en 29 mei. Bovendien is de actie 'kom voetballen voor 15 euro' opnieuw uitgebreid en geldt nu zelfs voor alle nieuwe jeugdspelers die zich t/m 15 mei aanmelden”, zo laat de vereniging weten.

“Bij VV Sneek Wit Zwart wordt er, voor zover de richtlijnen dat toelaten, gewoon getraind en worden er door de jeugd op iedere zaterdag onderling wedstrijden gespeeld. Op deze wijze houden we als voetbalvereniging onze jeugdleden lekker in beweging. En omdat we met elkaar veel plezier beleven aan het voetballen organiseren we in de maand mei twee extra speciale voetbalactiviteiten voor de jongste jeugd.”

Voetbalfestival

“Op woensdagmiddag 5 mei beginnen we met een Voetbalfestival voor alle meiden en jongens tot en met 11 jaar. Een middag boordevol (voetbal)activteiten met leeftijdgenootjes. Zo zijn er bijvoorbeeld ook opblaasbare voetbalspellen aanwezig! Meer informatie over deze middag vind je elders op de website. Meld je snel aan voor 2 mei a.s. zodat je deel kunt nemen aan dit leuke evenement. (De reguliere training komt dan te vervallen). Ook niet leden zijn meer dan welkom.”

Oranjefestival

“We sluiten deze voetbalmaand af met het Oranjefestival op zaterdag 29 mei van 9:30 tot 13:00. Dit landelijke voetbalfestijn is voor leden en niet leden toegankelijk en wel voor alle jongens en meiden van 4 t/m 12 jaar. Op deze dag worden er ook allerlei leuke activiteiten georganiseerd.”

“Als vereniging zitten we met ons sportcomplex centraal in de wijken Tinga, Lemmerweg en Duinterpen. We zijn zo goed bereikbaar voor de jeugd uit deze wijken en heten dan ook iedereen van harte welkom om bij ons te komen voetballen’ aldus Michel Rietman, voorzitter van VV Sneek Wit Zwart. ‘Met elkaar plezier maken en willen winnen zijn eigenschappen die de voetbalsport leuk maken. En om meer kinderen uit de wijken kennis te laten maken met onze vereniging organiseren we deze speciale voetbaldagen op 5 en 29 mei. Ik roep dan ook onze eigen jeugdleden op om vriendinnetjes en vriendjes zich te laten aanmelden voor deze dagen. Zo kan ieder kind uit de wijk kennis maken met voetbal en lekker in de meimaand in beweging zijn.”

Speciale actie

“Ben je nog geen lid van de voetbalvereniging maar zou je wel wil ervaren hoe leuk voetbal kan zijn, dan ben je van harte welkom tijdens het Voetbalfestival op woensdag 5 mei. Meld je aan voor 2 mei aanstaande. En wanneer je besluit om lid te worden dan geldt er een speciale actie. Je kunt dan voetballen voor de rest van het seizoen voor € 15,00. Dit geldt voor alle leeftijden.”

Ga naar https://www.vvsneekwitzwart.nl/2030/mei-maand-actiemaand/ voor de juiste links om je aan te melden of voor meer informatie.