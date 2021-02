Martin de Jong nieuwe trainer vv Nijland

Martin heeft eerst als keeper zijn sporen verdiend bij Nagele Flevo Boys en ASV Dronten. Daarna is Martin al vroeg begonnen als trainer. Eerst bij Nagele, VV de Walde, Delfstrahuizen en nu SVM uit Marknesse.

In zijn tijd bij De Walde zijn de eerste contacten gelegd. Als echte concurrenten werd jarenlang gevochten om dezelfde plaatsen. In de afgelopen jaren is er regelmatig geflirt maar waren er omstandigheden dat het net niet paste. Maar vanaf komend jaar staat Martin dus wel voor de Blues uit Nijland.