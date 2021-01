Mark Potma & Gert Jan Pels fietsen voor Stichting Activity Foundation

SNEEK- Aanstaande zaterdag gaat Mark Potma samen met Gert Jan Pels in een bakfiets het laatste deel van de Elfstedentocht volbrengen! Om en om gaan ze de kilometers maken waarbij één van hen in de bak moet zitten. Dat wordt een uitdaging!

En dat doet het tweetal niet zomaar, dat doen ze om geld op te halen voor het goede doel! Zodat Stichting Activity Foundation door kan gaan om mensen in onze gemeente in beweging te krijgen en te houden. In een tijd als deze is het zó belangrijk om iets te geven en om te delen!

Doneren kan vanaf €5,- Ik hoop dat je dat wilt doen! DANKJEWEL! Zie verder op: https://rt27.nl/?page_id=594