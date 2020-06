Marco Rijpkema vijfde aanwinst ZET EM

SNEEK - Nadat Sneek wit Zwart ZM eerder al de komst van doelman Jelmer van der Meer ('t Fean '58), Jaider Pommer (Scharnegoutum '70), Sydney Veltkamp en Stefan Westhof (beide Sneek Wit Zwart ZO) bekend maakte, mag trainer Niels Boot komend seizoen ook Marco Rijpkema in zijn selectie verwelkomen. De centrale verdediger komt over van derdeklasser SDS en is de vijfde aanwinst van ZET EM.