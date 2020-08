LSC verliest bekerduel: Uitslag niet in verhouding

Waren de Snekers dan zoveel minder? Nee, maar een gebrek aan scherpte bij het begin van zowel de eerste als de tweede helft brak de ploeg van trainer Marcel Valk op, terwijl de blauwhemden bij een aantal situaties het geluk ook niet aan hun zijde hadden.



Een deel van het publiek had de gemarkeerde staan- of zitplaatsen aan de lange of korte zijde nog niet ingenomen, of David van der Pol sloeg met een afstandsschot al voor de eerste keer toe en nog geen drie minuten later lag nummer twee ook al achter doelman Jesse van Sermondt. Vervolgens namen de Snekers het initiatief over en nadat Tom Doldersum eerder in de wedstrijd al de paal getroffen had, stond het aluminium na iets meer dan een kwartier bij een vrije trap andermaal een Sneker treffer in de weg.



Een minuut later kopte Jorn Wester in kansrijke positie over en bleef de aansluiting opnieuw uit. Dat alles gebeurde in een fase, waarin LSC 1890 het betere van het spel had en de bovenliggende partij was. Helaas bleef daarbij de oogst uit en toen Van der Pol bij het begin van de tweede helft opnieuw twee keer toesloeg, was de wedstrijd gespeeld, te meer omdat even later een treffer van Sneker makelij vanwege buitenspel niet de vereiste goedkeuring kreeg.



Vervolgens wist Tom Doldersum het ijs bij een kans uit de buitencategorie ook niet te breken en later kwam Zeerobben opnieuw goed weg, toen het scenario van de vrije trap uit de eerste helft zich herhaalde en de paal bij een free kick wederom de Snekers van het bord hield. Datzelfde bord bleef bij een kopbal van Jorn Wester (over) ook onaangeroerd, maar met nog een kwartiertje op de klok kregen "the Blues" eindelijk een beetje loon naar werken, toen diezelfde Wester geknoei in de Harlinger-defensie afstrafte (4-1).



Met de slotfase nog voor de boeg probeerde Valk de pijn met de jonkies Elton Peres en Jocelyn Haaima nog iets te verzachten. Die werd echter alleen maar groter, omdat David van der Pol een paar minuten voor het einde van de reguliere speeltijd zijn one man-show met zijn vijfde van de middag van nog meer glans voorzag en daarmee naar even later bleek, de eindstand op 5-1 bepaalde. Die eindstand was over het geheel genomen geflatteerd en was niet in verhouding met het spelbeeld, waarbij LSC 1890 in grote delen van de wedstrijd de evenknie van en soms zelf beter was dan Zeerobben.

Zeerobben - LSC 1890 5-1 (2-0)

Doelpunten: 1-0 David van der Pol (2.), 2-0 Van der Pol (5.), 3-0 Van der Pol (47.), 4-0 Van der Pol (50..), 4-1 Jorn Wester (76.), 5-1 Van der Pol (85.)

Scheidsrechter: B. Huizinga

Gele kaart:

​Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Han Miedema (60. Chris Haitjema), René Cnossen, Aaron Brouwer (60. Sander Koning), Floris Bok (60. Allard Westerdijk), Maarten Kingma, Rodi de Boer, Patrick Zijda, Tom Doldersum (77. Elton Peres), Jorn Wester en Tarik Bourakba (83. Jocelyn Haaima)

Bron:https://pengel.weebly.com/