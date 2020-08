LSC 1890 wint verdiend van ZET EM

SNEEK- De oefenwedstrijd tussen Sneek Wit Zwart ZM en LSC 1890 op sportpark Tinga is in een 3-4 overwinning voor de bezoekers geëindigd. Die overwinning was verdiend, want El Es Céé was na een gelijk opgaande openingsfase bijna een uur lang beter dan ZET EM. "The Blues" liepen in die tijdspanne uit naar 0-4, waarna de thuisclub In het laatste deel van de wedstrijd nog terugkwam tot 3-4.

Zoals hiervoor al werd vermeld, was de wedstrijd in de openingsminuten redelijk in evenwicht. Daarbij kwam de eerste dreiging van de ploeg van trainer Niels Boot, doch na een aanval over rechts werd geen medespeler bereikt. Aan de andere kant kwam Jorn Wester net een teenlengte tekort om een voorzet van Marco da Silva te verzilveren, waarna het vizier van Patrick Zijda bij een poging van afstand niet zuiver genoeg stond afgesteld. Na die inzet had Sneek Wit Zwart ZM steeds meer moeite om de vijandelijke zestien te bereiken en trok LSC 1890 het initiatief meer en meer naar zich toe.

Dat initiatief resulteerde na een klein kwartier in een vrije trap en die werd door Tarik Bourakba met een stuit in de rechter benedenhoek geschoten. Daarbij ging doelman Jelmer van der Meer niet vrijuit en even later slaagde hij er maar net in om een "free Kick" van diezelfde Bourakba buiten zijn doel te houden. De bal kwam echter via de lat terug, waarna Maarten Kingma simpel de val tegen de touwen kon werken, ook al omdat de Sneek-defensie er bij stond en er naar keek (0-2). Die achterstand leidde tot de nodige frustraties bij de thuisclub en tot een aantal pittige overtredingen, waarbij LSC 1890 later ten koste van centrale verdediger Joey Westerhof wraak nam.

Bij het eerste "Foulspiel" van de thuisclub liet de arbiter van dienst doorspelen, waarna een voorzet van Da Silva uiteindelijk werd ingetikt en Van der Meer ten koste van een corner een derde tegentreffer voorkwam. Die had even later alsnog moeten vallen, want na een pass van de goed spelende René Cnossen en een voorzet van Bourakba kreeg Jorn Wester een niet te missen kans. De aanvalsleider van de blauwhemden stuitte echter op Van der Meer en een paar minuten later toen Bourakba opnieuw in de rol van architect dook, liet hij andermaal een 100% mogelijkheid liggen. Bij de wisseling van speelhelft had dan gemakkelijk 0-4 op het scorebord kunnen staan.



ZET EM kwam in het eerste bedrijf niet verder dan een afzwaaier van spits Jaider Pommer en een afstandsschot van linksback Sidney Veltkamp. De eerste echte kans voor de "homeside" werd dan ook pas na rust in de boeken bijgeschreven, doch doelman Jesse van Sermondt reageerde alert. Dat laatste deed zijn collega aan de andere kant ook bij een uithaal van Bourakba, al moest hij daarbij wel een corner toestaan. Bij die corner kreeg de wit-zwarte defensie "het leder" niet goed weg, waarna Zijda van een metertje of zeven de 0-3 binnen schoot en nadat LSC 1890 nog een goede mogelijkheid onbenut liet, was diezelfde speler even later met een strak schot in de linker hoek ook verantwoordelijk voor de 0-4.



Mede door de vele wissels kakte de wedstrijd daarna wat in, al pakte het inbrengen van o.a. Joey Huitema en Jesse Lee Staalsmid voor de thuisclub uiteindelijk goed uit. Laatstgenoemde begon na iets meer dan een uur spelen op rechts aan een avontuur dat leek dood te bloeden. Via via kwam de bal echter licht tegen de arm van een LSC-verdediger, waarna Kevin Huitema - één van de beteren zo niet de beste aan de kant van Sneek Wit Zwart ZM - via een toch wel gemakkelijk gegeven strafschop de pijn verzachtte (1-4).



Staalsmid dook even later voor Van Sermondt op, maar kreeg de bal niet langs de goalie, zulks in tegenstelling tot Joey Huitema. De jongste van "the brothers" werd door Andy de Vries op fraaie wijze diep gestuurd, passeerde "op de brommer" de LSC-defensie en schoot de bal beheerst langs de sluitpost van de blauwhemden. Een aantal minuten later kapte Staalsmid linksback Bradley Steensma uit, waarna hij de bal hoog in de kort hoek joeg en daarmee toch nog voor een paar spannende slotminuten zorgde.



Dat laatste mocht de technisch goed voetballende ploeg van trainer Marcel Valk zichzelf overigens aanrekenen, want tussen de 2e en 3e treffer van Sneek Wit Zwart ZM kreeg zijn formatie een paar kansen uit de categorie "14-karaat". Na een goed uitgevoerde counter verdween de bal voor een bijna lege goal echter hoog over en niet veel later was een kopbal van Marco da Silva nagenoeg hetzelfde lot beschoren. De uiteindelijke uitslag (3-4) gaf dan ook een beetje een vertekend beeld, want LSC 1890 kreeg daarmee en met de kansen die Wester voor rust onbenut liet, voldoende mogelijkheden om de spannende slotminuten te vermijden.



​Komende dinsdag komen beide ploegen opnieuw binnen de lijnen. LSC 1890 ontvangt dan Zeerobben dat eerder met 3-0 van ONS Sneek verloor, en Sneek Wit Zwart ZM treedt dan op als gastheer van Drachten.

Sneek Wit Zwart ZM - LSC 1890 3-4 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Tarik Bourakba (14.) , 0-2 Maarten Kingma (18.), 0-3 Patrick Zijda (49.), 0-4 Zijda (54.), 1-4 Kevin Huitema (64.-pen.), 2-4 Joey Huitema (76.), 3-4 Jesse Lee Staalsmid (84.)

​Beginopstelling Sneek Wit Zwart ZM: Jelmer van der Meer, Sidney Veltkamp, Joey Westerhof, Daniël Bennik, Dani Mohamed, Andy de Vries, Freerk de Jong, Stefan Westhof, Geart Hiemstra, Jaider Pommer en Kevin Huitema

Beginopstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Floris Bok, Sander Koning, René Cnossen, Aaron Brouwer, Rodi de Boer, Maarten Kingma, Patrick Zijda, Marco da Silva, Jorn Wester en Tarik Bourakba.

Bron: https://pengel.weebly.com/