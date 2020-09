LSC 1890 verliest van zakelijk FVC

LSC 1890 dat aanvallend voetbal voorstaat, trad met vier verdedigers aan, doch het gros van hen is van origine middenvelder. De aanvallende intenties zijn leuk, maar verdedigen is ook "part of the job" en dat ging "de middenvelders" tegen FVC in een aantal gevallen niet goed af.



De thuisclub begon nog wel goed en kreeg via Marco da Silva en Tarik Bourakba (beide voorlangs) ook de eerste mogelijkheden, waarna doelman Jesse van Sermondt aan de andere kant bij een schot van Robin Hollander handelend moest optreden en een inzet Rodi de Boer evenmin rendement opleverde. Een slippertje in de Leeuwarder defensie resulteerde bijna in een mogelijkheid voor Bourakba, terwijl na een dieptepass van René Cnossen en een voorzet van Aaron Brouwer een actie van Da Silva in schoonheid stierf.

Kort na de openingstreffer kreeg De Boer na voorbereidend werk van Maarten Kingma een behoorlijk kans, doch zijn inzet werd gekraakt, waarna de scherp aangesneden hoekschop de doelman van FVC de nodige problemen bezorgde. Problemen waren er aan de andere kant ook, doch Van Sermondt reageerde bij een snel genomen vrije trap alert, waarna een herkansing volgens de referee in een doeltrap eindigde, waar het een hoekschop had moeten zijn.



Vervolgens leverde een glijpartij van een FVC-verdediger een mogelijkheid voor de verder onzichtbare Jorn Wester op, waarna de door hem genomen corner te laag was en bij de daaropvolgende tegenstoot bijna de 0-2 op het bord verscheen. Tot opluchting van de Snekers verdween de bal na een strakke voorzet vanaf rechts over, maar het bleek slechts uitstel van executie, want bij de volgende aanval viel treffer nummer twee alsnog en die was zoals hiervoor al werd vermeld, bijna een blauwdruk van de eerste.



Niet lang na de wisseling van speelhelft vond LSC 1890 de aansluiting, toen Maarten Kingma na voorbereidend werk van Bourakba en Brouwer ter hoogte van de stip onderuit werd gelopen en aanvoerder René Cnossen vanaf diezelfde stip mocht aanleggen (1-2). Die aansluiting vormde de inleiding voor een fase, waarin FVC nogal wat overtredingen nodig had om de Snekers af te remmen, maar bij een aantal vrije trappen was het vervolg mager en bij een dieptepass was de doelman van FVC eerder bij de bal dan Wester.



Een Leeuwarder aanval over links werd ternauwernood in de kiem gesmoord en even later belandde een vrije trap van de bezoekers maar net naast de goal van Van Sermondt, die kort daarop bijna te veel tijd nodig had om de bal weg te trappen. Dat gebeurde in een fase waarin het spel van "the Blues" er niet beter op werd. Niettemin kreeg LSC 1890 nog een paar mogelijkheden, maar bij een vrije trap achter de verdediging liep niemand in en bij een kopbal van Zijda ontbrak het juiste venijn. De beste mogelijkheid op de gelijkmaker viel even later te noteren, doch nadat de bal via Bourakba min of meer bij toeval voor de voeten van de naar voren doorgeschoven Cnossen terecht kwam, was zijn inzet met de binnenkant van de voet eveneens niet venijnig genoeg.



Ook al omdat in de slotminuten balverlies van LSC-invaller Patrick Haitjema zonder gevolgen bleef, bleef het derhalve bij 1-2 en dat resultaat was het gevolg van de zakelijke instelling van FVC, dat geduldig op de fouten van de Snekers wachtte en die in het eerste bedrijf twee keer wist af te straffen.

LSC 1890 - F.V.C. 1-2 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Rick van Loon (20.), 0-2 Van Loon (30.), 1-2 René Cnossen (49.-pen.)

Scheidsrechter: J. de Jong

Gele kaart:

​Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Floris Bok (Tom Doldersum), René Cnossen, Allard Westerdijk (46. Han Miedema), Aaron Brouwer (Jocelyn Haaima), Maarten Kingma, Rodi de Boer (41, Patrick Zijda), Marco da Silva (Patrick Haitjema), Jorn Wester en Tarik Bourakba

Bron: https://pengel.weebly.com/