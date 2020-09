LSC 1890 verliest ook laatste poulewedstrijd

Valk had ten opzichte van het duel tegen FVC zijn basis op een aantal posities gewijzigd. Zo nam Patrick Haitjema de plek in van Aaron Brouwer en Han Miedema die van Allard Westerdijk, terwijl Elton Peres de positie overnam van René Cnossen die op zijn beurt doorschoof naar het middenveld. Ook in de voorste linie paste de trainer een aantal veranderingen toe. Zo werd Marco da Silva die binnenkort een aantal weken niet beschikbaar is, vervangen door Tom Doldersum en wisselden Tarik Bourakba en Jorn Wester van plek.

Die gewijzigde elf kende op sportpark Baensein een niet al te beste start, want binnen elf minuten keken de Snekers al tegen een 2-0 achterstand aan. Na vier minuten vond Benjamin Zondervan namens de thuisclub al de eerste opening en nadat een inzet van Tarik Bourakba aan de andere kant voorlangs verdween, lag zeven minuten later door toedoen van Thieme Brandsma treffer nummer twee ook al in het mandje.



LSC 1890 vond via Patrick Zijda echter snel de aansluiting, maar even later bracht Brandsma met zijn tweede treffer van de middag de marge weer op twee. Vervolgens kregen "the Blues" een aantal mogelijkheden om de aansluiting weer te herstellen, maar het Sneker vizier was niet van al te beste kwaliteit. Zo verdween een doelpoging van Maarten Kingma over en even later stuitte Jorn Wester op de benen van de doelman van Kollum, waarna op slag van rust de paal bij een poging van Bourakba de aansluiting van het bord hield.



Dat beeld bleef in het begin van de tweede helft bestendig, maar ook in die fase slaagde LSC 1890 er niet in om dichterbij te komen. Zo vloog een schot van aanvoerder René Cnossen langs de voor hem verkeerde kant van de paal en even later tikte de doelman een inzet van dezelfde speler uit de hoek. Het uitblijven van de aansluiting was voor Valk aanleiding om, nadat hij in de eerste helft vanwege blessures al twee wissels had moeten toepassen, met Lennart Landstra, Bradley Steensma en Allard Westerdijk nieuwe mensen naar het front te sturen.



Die ingreep leverde echter pas in de voorlaatste minuut via Tom Doldersum de aansluiting op. Die kwam echter te laat om de nederlaag nog af te wenden, te meer omdat de thuisclub het antwoord snel paraat had. In praktisch dezelfde minuut stelde Zondervan met ook al zijn tweede van de toen inmiddels ingetreden avond de zege voor Kollum definitief veilig. Omdat Zeerobben FVC versloeg was die overwinning echter niet toereikend voor een plek in de kokertjes bij de loting voor de eerste KO-ronde, die voorafgaand aan deze wedstrijd voor LSC 1890 al onbereikbaar was. De Snekers kunnen zich dan ook volledig op de competitie richten en die begint voor de "oude dame" op zondag 20 september met een uitwedstrijd tegen SC Emmeloord.

Kollum - LSC 1890 4-2 (3-1)

Doelpunten: 1-0 Benjamin Zondervan (4.), 2-0 Thieme Brandsma (11.), 2-1 Patrick Zijda (15.), 3-1 Brandsma (23.), 3-2 Tom Doldersum (89.), 4-2 Zondervan (90.)

Scheidsrechter: P. Sanders

Gele kaart:

​Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Floris Bok (29. Chris Haitjema), Han Miedema, Elton Peres (20. Allard Westerdijk), Patrick Haitjema (74. Bradley Steensma), Maarten Kingma, René Cnossen, Patrick Zijda (74. Sander Koning), Marco da Silva, Tom Doldersum, Tarik Bourakba (74. Lennaet Landstra) en Jorn Wester.

