LSC 1890 niet langs Dalen

De Snekers hadden blijkbaar lering uit de voorgaande wedstrijden getrokken, want LSc 1890 begin met veel schwung aan de wedstrijd. Eennmaal bij of in de zestien was er echter altijd wel een Dalen's been dat het feestje verstoorde en was een hoekschop veelal het maximale resultaat. Dat had overigens niet alleen met LSC 1890 zelf te maken, maar ook met het verdedigende werk van de gasten die de rijen - en ook nadat men in de tweede helft met een man minder kwam te staan - goed gesloten hielden.

Dat bleek al in minuut één toen na een crosspass van Han Miedema en een voorzet van Tarik Bourakba een inzet van René Cnossen werd geblokt en even later toen een bal van Rodi de Boer van de lijn werd gehaald. Niet lang daarna bleef een identieke actie met Cnossen als eindstation onvoldragen, waarna de bezoekers na een onzekerheidje in de Sneker afweer uit het niets de eerte kans kregen. Tot opluchting van het blauwe deel van het publiek verdween het lobje naast, maar het bleek slechts uitstel van executie. Even later, werd Tijmen Venhorst op een meter of twintig namelijk geen stro breed in de weg gelegd, waarna de bal met een boog over doelman Jesse van Sermondt tegen de touwen verdween (0-1).



​Daarmee werd de stand weliswaar gewijzigd, maar het wedstrijdbeeld bleef met aan de ene kant een ploeg die veel pogingen zag stranden, en aan de andere kant een ploeg die op de counter gokte, nadien lang hetzelfde. Bij die tegenstoten had de thuisclub af en toe een overtreding nodig, al kregen de gasten de vrije trappen soms ook heel gemakkelijk mee. Bij één van die spelhervattingen bokste Van Sermondt de bal weg, waarna een schuiver en een bij een corner teruggelegde bal resp. een paar meter naast en een metertje over zijn goal verdween. De volgende inzet i.c. een vrije trap belandde daarentegen wel tussen de palen, maar leek ondanks een vervelende stuit een simpel klusje voor Van Sermondt. Leek, want de goalie liet de bal door zijn armen glippen waardoor LSC 1890 opeens tegen een ngo grotere achterstand aankeek.



De thuisclub ging vervolgens op jacht naar de aansluiting, maar de doelpogingen van de Snekers werden of geblokt c.q. gekraakt, of waren een eenvoudige prooi voor de sluitpost van de Drenten. Zo leek Dalen het eerste bedrijf met een redelijk comfortabele voorsprong af te sluiten, totdat Tarik Bourakba op de achterlijn twee man dolde en de bal voorgaf op Jorn Wester (1-2). Niet lang na die aanslutingstreffer verdween een inzet via de Drentse doelman over de lat, waarna Bourakba op slag van rust nog een keer voorlangs schoot en de doelman net even eerder bij de bal was dan Sander Koning.



Daarmee bleef de gelijkmaker uit, maar een minuut of zeven na de wisseling van speelhelft verscheen die alsnog op het bord. Nadat bij een scrimmage een inzet van Wester werd geblokt trok Tarik Bourakba vanaf rechts naar binnen om met links ui te halen. Daarbij had hij het geluk dat de bal onderweg werd getoucheerd waardoor die voor de doelman op slag kansloos was (2-2).



kort voordat aan de andere kant een kopbal van de lijn werd gehaald, werd Marco dan Silva bij een tegenstoot onreglementair gestuit en kort naar de "doellijnaffaire" ging de vleugelaanvaller opnieuw op avontuur en ook deze keer werd hij niet volgens de regels een halt toegeroepen. Strafschop en een klusje voor de aanvoerder, maar diens inzet was heel matig en bij de rebound had hij teveel tijd nodig, al dient ter verdediging van Cnossen wel opgemerkt te worden, dat de goalie ondanks de instructies van de "scheids" wel heel vroeg een stap naar voren zette.



Na die gemiste "pengel" volleerde Da Silva na een assist van Rodi de Boer over, lukte het Cnossen niet om na een combinatie met Da Silva en Bourakba zijn fout goed te maken en kopte Wester naast.. Even daarvoor had Van Sermondt aan de andere kant de bal bij een corner weg gebokst en met nog iets meer dan een kwartier op de klok haalde Bradley Steensma de angel uit een snelle tegenstoot van de gasten. Afgezien van een schuiver in blessuretijd waren dat zo'n beetje de laatste speldenprikken van het inmiddels in ondertal spelende Dalen.



De wedstrijd speelde zich toen grotendeels op de helft van de bezoekers af, maar LSC 1890 zocht de oplossing te veel en te vaak in het overvolle centrum, al kreeg Marco da Silva na voorbereidend werk van invaller Tom Doldersum nog wel een tweetal mogelijkheden. De grootste was bij het scheiden van de markt echter voor de naar het centrum gedirigeerde Bourakba die zich knap vrijspeelde en alleen voor de doelman opdook. De gelegenheidsspits koos bij die 100% kans voor een harde uithaal in plaats van voor een bekeken balletje in de hoek en schoot tegen de doelverdediger op. Derhalve bleef het bij 2-2 en gelet op de overtalsituatie in het laatste deel van de wedstrijd deed LSC 1890 zichzelf daarmee toch enigszins tekort, al is een compliment voor de wijze waarop Dalen verdedigde, zeker op zijn plaats.

LSC 1890 - Dalen 2-2 (1-2)

Doelpunten: 0-1 Tijmen Venhorst (17.), 0-2 Nick Schuiling (27.), 1-2 Jorn Wester (41.), 2-2 Tarik Bourakba (52.)

Scheidsrechter: J.W. Eerhart

Gele kaart:

Rode kaart (2x geel): Nordin Smits (Dalen)

​Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Brandley Steensma, Han Miedema, Rodi de Boer, Aaron Brouwer, Maarten Sander Koning (66. Daan Daniëls), René Cnossen, Patrick Zijda (84. Maarten Kingma), Marco da Silva, Jorn Wester (78. Tom Doldersum) en Tarik Bourakba

Bron: https://pengel.weebly.com/