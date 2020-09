LSC 1890 goed uit de startblokken

EMMELOORD- Na de voorbereiding en de bekercampagne waarin LSC 1890 slechts spaarzaam een succes ten deel viel, kwamen "the Blues" in de eerste competitiewedstrijd sterk uit de startblokken door SC Emmeloord in eigen huis met 6-2 te verslaan. Grote man aan de zijde van de Snekers was Maarten Kingma die met vier treffers het leeuwendeel van de Sneker productie voor zijn rekening nam.

Die productie kwam overigens pas laat op gang en het begin van de wedstrijd op sportpark Ervenbos leek een déjà vu van de bekerwedstrijden op te leveren. De wedstrijd was namelijk nog maar koud onderweg, toen Luuk Kappers doelman Jesse van Sermondt voor het eerste passeerde en met net een kwartiertje op de klok deponeerde Jeroen Sipma treffer nummer twee in het Sneker mandje.

Na iets meer dan een half uur vond LSC 1890 waarbij trainer Marcel Valk zijn defensie flink door elkaar had geschud en René Cnossen naar het middenveld had doorgeschoven, dankzij de al genoemde Maarten Kingma de aansluiting en later bracht dezelfde Kingma na een prachtige aanval en na voorbereidend werk van Allard Westerdijk en Jorn Wester de gelijkmaker op het bord. Dat gebeurde op slag van rust en dus op een psychologisch gunstig moment.

​In de dertiende minuut na de thee ging Kingma verder met waar hij vlak voor de wisseling van speelhelft gebleven was, namelijk scoren. De derde treffer van de middenvelder betekende de eerste voorsprong voor de Snekers sinds lange tijd en die zou men in het vervolg ook niet meer uit handen geven, ook als omdat René Cnossen er een minuutje later 2-4 van maakte. Daarmee was het verzet van de thuisclub gebroken en al helemaal, toen de aanvoerder vijf minuten het verschil na een combinatie met Tarik Bourakba opvoerde naar drie. Bourakba die kort daarvoor de lat had getroffen, zag een kleine tien minuten later dat Jorn Wester goed doorging en Kingma vervolgens zijn vierde van de middag maakte.



Kingma kreeg vervolgens een publiekswissel en werd afgelost door Lennart Landstra. Het was de derde wissel die trainer Marcel Valk toepaste want een aantal minuten eerder had de oefenmeester al Sander Koning en Bradley Steensma voor respl Patrick Zijda en Han Miedema binnen de lijnen gebracht. Met hen speelde LSC 1890 de wedstrijd zakelijk uit, al ging die zakelijkheid nog bijna met een tweetal succesbelevingen gepaard. Zowel Tarik Brourakba als Jorn Wester vonden echter het aluminium op hun weg en derhalve bleef het bij 2-6.



Die overwinning was meer dan verdiend en geenszins geflatteerd, want LSC 1890 was na een aarzelend begin op veel fronten gewoon beter dan de polderbewoners en treedt komende zondag dan ook aan de Leeuwarderweg als mede-koploper tegen Dalen aan en niet onbelangrijk ook met de topscorer van de tweede klasse in de gelederen.

SC Emmeloord - LSC 1890 2-6 (2-2)

Doelpunten: 1-0 Luuk Kappers (8.), 2-0 Jeroen Sipma (15.), 2-1 Maarten Kingma (35.), 2-2 Kingma *45.), 2-3 Kingma (58.), 2-4 René Cnossen (59.), 2-5 Cnossen (64.), 2-6 Kingma (73.)

Scheidsrechter: P. van Veen

Gele kaart:

​Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Aaron Brouwer, Han Miedema (83. Brandley Steensma), Rodi de Boer, Allard Westerdijk, Maarten Kingma (85.Lennart Landstra), René Cnossen, Patrick Zijda (83. Sander Koning), Marco da Silva, Jorn Wester en Tarik Bourakba

Bron: https://pengel.weebly.com/