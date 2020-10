Loting 1e ronde districtsbeker noord

SNEEK- Sneek Wit Zwart en Sneek Wit Zwart ZM die zich als enige Sneker ploegen via de poulefase voor de eerste ronde van de districtsbeker noord wisten te kwalificeren, zijn bij de loting voor die ronde gekoppeld aan resp. VC Trynwâlden en De Blesse. ONS Sneek dat als hoofdklasser vrijgesteld was van het spelen van poulewedstrijden, stuit in de eerste ronde op derdeklasser SC Leovardia.

VC Trynwâlden kwam aan het begin van het vorige decennium nog in de tweede klasse uit, maar moest in het voorjaar van 2013 een stap terug doen. Sindsdien staat de hoofdmacht als derdeklasser te boek. Sindsdien deed men nooit mee om de prijzen, maar kwam men aan de andere kant ook nooit echt in problemen. Dit seizoen vormt daarop vooralsnog geen uitzondering, want na vier speelronden neemt VC Trynwâlden dat in de beker Geel Wit (7-0) en Nicator (2-2) elimineerde, met zes punten de zesde plaats in.

De tegenstander van ZET EM o.c. vierdeklasser De Blesse kwam tot en met het seizoen 2014-2015 in de derde klasse uit. In het voorjaar van 2015 degradeerde het vlaggenschip en een seizoen later moest men de trap naar de kelder bewandelen. Daarin greep men meteen de titel en in het eerste seizoen na de terugkeer (2017-2018) nam men als nummer vier deel aan de nacompetitie om promotie naar de derde klasse. Die stap bleek een brug te ver en ook een seizoen later lukte het niet om de periodetitel te verzilveren, waarna men het coronaseizoen afsloot met een zesde plek. Deze jaargang is De Blesse dar in de poulefase Langezwaag (9-1), Tijnje (8-0) en BEW (6-3) uitschakelde, nog ongeslagen en neemt men met vijf uit drie actueel de achtste plaats in.

SC Leovardia leek vorig jaar onder leiding van trainer James Dochterty hard op weg naar de tweede klasse. Op het moment dat corona roet in het eten gooide, leidde de ploeg namelijk de dans in de derde klasse B met een voorsprong van dertien punten op "naaste: belager Rijperkerk. Ook dit seizoen behoort de fusieclub weer tot de kanshebber, want nadat men in de poulefase van de beker de baas bleef over AVC (4-1), Tzummarum (11-2) en stadgenoot LAC Frisia 1883 (5-2), zijn de Leeuwarders in de competitie nog zonder puntverlies.



De wedstrijden in de eerste ronde van de KO-fase van Sneek Wit Zwart en Sneek Wit Zwart ZM staan voor het weekeinde van 14 en 15 november op de agenda, terwijl het bekerduel van ONS Sneek waarschijnlijk op dinsdag 17 november wordt afgewerkt omdat voor de oranjehemden op zaterdag 14 november het competitieduel tegen SV Urk op de rol staat.

Bron: https://pengel.weebly.com/