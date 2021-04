Leren zeilen bij de KWS: Optimisten 5-daagse

SNEEK-Lekker vijf dagen uitwaaien op het water in de eerste of in de laatste week van de zomervakantie. Voor alle Optimist-zeilers, van beginner tot aan wedstrijdzeiler. Ook voor Flits-fokkenisten die zelf wel eens willen sturen.

Deze 5-daagse is een mooie aanvulling op de trainingen die je misschien op zondag of woensdagavond al volgt bij de KWS. Of heb je nog helemaal nooit gezeild en wil je het wel eens proberen?

Iedereen tussen 7 en 14 jaar met zwemdiploma A&B is van harte welkom. We hebben elke keer plaats voor ca 25 deelnemers en maken de groepen zoveel mogelijk van gelijk niveau en leeftijden. De meer ervaren Optimist zeilers krijgen wedstrijdtraining. Overdag zijn we op het water met veel spelletjes, wedstrijdjes en gespetter. Aan het einde van de middag ga je weer naar huis waar je jouw zeilavonturen nog eens na kunt vertellen.

Programma Optimisten 5-daagse

Wanneer: Maandag 12 t/m vrijdag 16 juli en/of

Maandag 16 t/m vrijdag 20 augustus

Plaats: Starteiland Sneekermeer, Trainingscentrum 'De Roerkoning'

Tijden: Elke dag trainen we van 9.00 uur tot 16:30. uur. Op de dinsdag eten we met z'n allen patat en duurt het tot 18:00 uur.

Leeftijd: Van 7 t/m 12 jaar.

Kosten: € 350,- incl. gebruik KWS-Optimist.

Aanmelden

Aanmelden kan via Manage2Sail.Hier kun je ook de andere deelnemers terugvinden die zich hebben ingeschreven.

Als je nog geen eigen profiel hebt dan kun je dat op die plaats aanmaken.

Meer informatie bij Betty Gietema, jeugdzeilen@kws-sneek.nl

Let op

In totaal zijn er 21 KWS Optimisten beschikbaar.

