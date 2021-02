Leeftijdsgrens om in groepsverband te sporten is arbitrair

Met die versoepeling komt voor de leeftijdscategorie van 18 t/m 26 jaar een einde aan de periode waarin men met maximaal twee personen en een begeleider buiten mocht sporten. Dat betekent o.a. dat bij Waterpoort Boys JO19-1 zonder beperkingen de groepstraining hervat kan worden. Dat laatste geldt ook voor andere spelers en speelsters (senioren) tot en met 26 jaar.



Met die leeftijdsgrens worden spelers en speelsters van 27 jaar en ouder van de groepstraining wordt uitgesloten. Volgens, in overeenstemming met de "oude regels" mogen zij namelijk alleen met z'n tweeën en met één begeleider tegen een bal trappen en moeten zij toekijken, hoe hun jongere ploeggenoten bijv. een partijvorm afwerken. “Dat voelt als oneerlijk en daarmee zijn we dan ook niet gelukkig, omdat wij in principe op het volgende standpunt staan: " we doen het met z'n allen doen of we doen het niet", aldus de dames van WPB.



Hoewel iedere leeftijdsgrens arbitrair is, hopen wij dat het kabinet snel een einde aan deze oneerlijke situatie maakt en dat de leeftijdsgrens wordt opgetrokken naar een niveau waarbij de meesten weer zonder beperkingen kunnen trainen. Tot die tijd #stayhome, #staysafe, #staystrong en onthoudt: "united we play, united we stay".

