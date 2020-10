Ledevergadering SWZ gaat ook in Theater Sneek niet door

“Als gevolg van aangescherpte locatievoorwaarden binnen de verleende ontheffing, is het niet langer mogelijk om gebruik te maken van Theater Sneek als locatie voor onze ledenvergadering.

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft het theater daar vandaag over geïnformeerd. Dat betekent concreet dat de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 9 oktober niet plaats kan vinden en dat deze wordt uitgesteld.

Het verenigingsbestuur vindt het uitstel heel erg vervelend. Verwacht wordt dat in de loop van komende week meer duidelijkheid is over een nieuwe locatie en datum voor deze belangrijke bijeenkomst, hierover worden de leden zo snel mogelijk via de verenigingswebsite op de hoogte gebracht.”

Aldus de info op de clubsite.