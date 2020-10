LAC Frisia 1883 en LSC 1890 delen de buit

In dat duel hadden de Snekers aanvankelijk een overwicht en dat resulteerde na dik twintig minuten in een verdiende voorsprong. Nadat Jorn Wester bij de eerste mogelijkheid voorlangs had geschoten en een inzet van ex-Frisiaan Tarik Bourakba door de goalie van de Leeuwarders over de lat werd getikt, had laatstgenoemde bij een corner geen antwoord op een snoeiharde kopbal van verdediger Bradley Steensma (0-1). Een minuut of tien na die openingstreffer werd een kopbal van Wester van de lijn gehaald, waarna de thuisclub iets beter in de wedstrijd kwam. Dat resulteerde in de slotfase van de eerste helft in een vrije trap op de rand van de zestien en die werd door Max Huiskamp van een gouden randje voorzien (1-1).

Niet lang na de wisseling van speelhelft kreeg LAC Frisia 1883 opnieuw een vrije trap op de rand van het strafschopgebied, maar deze keer was de inzet te ruim bemeten. Daarna ontvouwde zich een wedstrijd waarin het fluitje van de arbiter van dienst te vaak dienst moest doen, al probeerde de leidsman dat middels een aantal gele prenten wel in te perken.



Na iets meer dan een uur spelen nam Tom Doldersum de positie van Jorn Wester over en hij zag even later, dat een schot van Bourakba voor twijfel zorgde. Twijfel, of de bal al dan niet over de doellijn was geweest. Omdat in het amateurvoetbal geen doellijntechnologie en geen VAR voor handen is, moet men het echter met de ogen van de referee doen en die kon vanuit zijn positie helaas geen duidelijkheid verschaffen.



Na dat twijfelgevalletje voerde de ploeg van trainer Marcel Valk het tempo verder op, maar die versnelling ging niet gepaard met een toename van het aantal mogelijkheden. Alleen Tarik Bourakba kreeg na een indraaiende voorzet van Tom Doldersum nog een behoorlijke kans. Op voor hem bekend terrein liet de "right winger" de dot echter onbenut en dat voorbeeld kreeg een minuut of tien voor tijd aan de andere kant navolging, toen een aanvaller van de thuisclub in het zijnet schoot. Niet lang daarna moest doelpuntenmaker Steensma met een blessure naar de kant en hij had de zijlijn nog maar koud bereikt, of arbiter Boekholt vond dat het wel genoeg was geweest.



De paar aanwezigen deelden die mening, want zoals hiervoor al werd vermeld, was het van beide zijden geen al te beste wedstrijd, al mochten de Snekers die komende zondag als nummer drie nummer twee EMMS ontvangen, op basis van de kansenverhouding nog wel de meeste aanspraak op de overwinning maken.

LAC Frisia 1883 - LSC 1890 1-1 (1-1)

Doelpunten: 0-1 Bradley Steensma (21.), 1-1 Max Huiskamp (39.)

Scheidsrechter: M. Boekholt

Gele kaart: Tom Oegema, Abubakar Suma, Willem Schreiber (LAC Frisia 1883), Bradley Steensma, Jesse van Sermondt (LSC 1890)

​Opstelling LSC 1890: geen informatie bekend

Bron: https://pengel.weebly.com/