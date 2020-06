KWS start met zeilopleidingen voor de jeugd

Voor wie?

Iedereen vanaf 6 jaar die wil leren zeilen en zwemdiploma B heeft.

Waarom zeilen?

Voor kinderen is zeilen geweldig. Zelfstandig in een zeilboot op het water, zelf sturen, zelf beslissingen nemen, verantwoordelijk voor je eigen materiaal, rekening houden met wind, water en andere watersporters.

Wat ga je leren?

Je gaat leren zeilen in een eenmansboot. Hierdoor leren kinderen heel zelfstandig te werken en hun onzekerheden en angsten te overwinnen. Als je na het behalen van de basis trainingen (CWO diploma) je verder wilt verbeteren kun je verder gaan met leren wedstrijdzeilen. Dan leer je alles over tactiek en strategie op het water en kun je makkelijker doorstromen naar een ander type wedstrijdboot. Zeilen is voor jong en oud een hele leuke maar ook uitdagende sport.

Hoe werkt het?

Bij de KWS beginnen we in de Optimistklasse zeilles te geven. De Optimist is een eenmansboot. Spelenderwijs leren de kinderen volgens het CWO systeem om te gaan met het bootje, de zeilen, wind en water. We geven les in kleine groepjes met ervaren en gediplomeerde instructeurs.

Waar is het?

Op het Starteiland aan het Sneekermeer hebben we uitstekende voorzieningen in ons eigen zeilcentrum ‘De Roerkoning’. Hier hebben we alle voorziening*, zoals eigen kleedkamers, instructie lokalen, eigen les Optimisten en rescue / instructie boten. In de Roerkoning is ook een dakterras met uitzicht over het meer en kantine waar de ouders heerlijk kunnen verblijven gedurende de training.

Voorbereiding op wedstrijdzeilen

Afhankelijk van het gevolgde programma krijgen de kinderen een vordering staat of een CWO diploma. Hierna kunnen deelnemen aan zeilwedstrijd trainingen en misschien al de eerste wedstrijdjes meedoen.

Wat heb je nodig om mee te doen?

Je krijgt les in de Optimist bootjes van de KWS, je hoeft zelf dus nog geen eigen boot te hebben. Wel heb je een zeiloutfit nodig waarin je het niet koud krijgt en natuurlijk is een goed zwemvest verplicht.

Wil je ook leren zeilen?

Het programma vind je hieronder. Aanmelden kan hier na het aanmaken van een profiel. Heb je vragen of wil je meer informatie opvragen? Mail ons via jeugdzeilen@kws-sneek.nl

Programma

Dit jaar starten we in juni en is het programma op zondag 7, 14, 21 en 28 juni. Je kunt je inschrijven voor de ochtend of middag ploeg. Deelname is slechts €90,- voor 4 trainingen inclusief gebruik materiaal.

Ochtend ploeg

10.00 op het Starteiland

13.00 einde les

Middag ploeg

14.00 op het Starteiland

17.00 einde les

Aanmelden kan hier. Als je nog geen eigen profiel hebt dan kun je dat op die plaats aanmaken. Meer informatie bij Betty Gietema, jeugdzeilen@kws-sneek.nl

Naast dit programma hebben we ook een leuke optimisten 5-daagse. Van 6 t/m 10 juli en nog een van 10 t/m 14 augustus. Meer informatie over deze leuke 5-daagse vind je hier.

Als je al wat langer zeilt

Als je al wat langer zeilt ga je steeds meer dingen doen met de Optimist. Je gaat leren wedstrijdzeilen en leert meer over tactiek en regels.