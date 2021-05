KWS organiseert Opstapdag RS Feva zeilen

SNEEK- Wil je een keer meemaken hoe het is om te planeren in een RSFeva? Op 14 mei kunnen zeilers die geïnteresseerd zijn in het Rs Feva zeilen meezeilen met de huidige zeilers. De Opstapdag is op het Starteiland van 15.30 tot 17.30 uur. Zeilers dienen zelf voor zeilkleding en een zwemvest te zorgen.