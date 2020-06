KWS e-Sailors opgelet!

“Op donderdag 14 mei om 20:00u is de eerste start. De inschrijving is inmiddels open en sluit donderdag om 19:00u dus schrijf je op tijd in!!

We maken ook deze keer weer gebruik van een WhatsApp groep waarin we alle mededelingen doen. Vooraf sturen we je een uitnodiging om in deze groep te komen.

Hoe werkt het?

Je hebt een account nodig op virtualregatta.com op de PC (of middels de IOS / Android app). We spelen de INSHORE variant.

Ook moeten wij een mogelijkheid hebben om met jou als deelnemer te kunnen communiceren. Dus je moet je wel even van te voren bij ons aanmelden met je naam, je mobiele telefoonnummer, je mailadres en je spelersnaam in Virtual Regatta. Aanmelden voor de wedstrijdjes kan middels een online formulier (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…)