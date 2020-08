KV Jan Reitsma in Reduzum introduceert ‘Publiekskoning’ en livestream bij HK Heren

REDUZUM- Op zondag 16 augustus 2020 strijkt het elitekorps van de kaatssport neer op het sportterrein in Reduzum. Ondanks de geldende corona-richtlijnen zet de kaatsvereniging het beste beentje voor om de kaatssport een boost te geven. Zo zal vanaf de halve finale de wedstrijd via een livestream te volgen zijn én worden de kaatsers extra uitgedaagd om de prijs van ‘Publiekskoning’ te veroveren.

Het actieve kaatsen werd door menig liefhebber dit voorjaar node gemist. Gelukkig is er inmiddels weer meer mogelijk op de Friese kaatsvelden en zetten diverse kaatsverenigingen hun beste beentje voor om jeugd en senioren weer te laten kaatsen. Zo ook Kv Jan Reitsma die de HK Heren op 16-8-2020 voor het eerst op haar sportterrein verwelkomt. Wie wordt Publiekskoning in Reduzum?! De vereniging daagt daarbij ook graag de kaatsers uit om hun beste beentje voor te zetten. Dit gebeurt door een heuse prijs voor ‘publiekskoning’ in het leven te roepen. Deze prijs, bestaande uit een geldbedrag én de eeuwige eer(!), gaat naar de kaatser die deze dag het publiek het meest en best vermaakt. Dat kan, mag en moet door de kaatskwaliteiten te etaleren, maar zeker ook door het publiek te entertainen. Aan de kaatsers daarom de oproep: laat je enthousiasme, humor en creativiteit horen en zien aan het publiek!

Livestream Op initiatief van Frederik van Dijk van Sjen-Hearre.frl worden de halve finale en finale volledig uitgezonden via een livestream. Iedere belangstellende die niet naar Reduzum kan afreizen of niet meer bij de 250 max. aan toeschouwers past, kan zo de belangrijkste potjes van de dag thuis van achter het scherm volgen. Wie klikt op https://sjen-hearre.frl/live kan tegen louter administratiekosten de livestream volgen vanaf +/- 15.00 op 16 augustus 2020.

Corona-maatregelen Vanzelfsprekend wordt deze kaatswedstrijd georganiseerd met inachtneming van de geldende corona-richtlijnen. Dat betekent ook een maximum van 250 personen als toeschouwer. De entree voor die toeschouwers is echter gratis!

Dit alles kan niet zonder geweldige sponsors. De broers Sjoerd en Wilco de Boer waren meteen enthousiast om deze kans te omarmen. Met hun bedrijven MontageMarkt Grou (Sjoerd, www.montagemarkt.nl) en Agriland Assurantieadvies (Wilco, www.agrilandassurantieadvies.nl) maken de broers De Boer dit sportieve festijn samen met de kaatsvereniging mogelijk. Een boppeslach voor de kaatssport en voor kv Jan Reitsma!