KV de Waterpoort 1 speelt gelijk tegen hekkensluiter KV Kinea 1

De eerste helft liep de Waterpoort vaak achter de feiten aan en dit resulteerde in veel gevallen vrije ballen of strafworpen voor Kinea. Het scoringspercentage lag laag bij de uitploeg en hierdoor konden de Snekers maar moeilijk bijblijven. Waterpoort-coach Henk Kallenkoot spoorde zijn ploeg aan om aanvallen rustiger op te zetten zodat deze langer van duur werden.

Uiteindelijk wist de Waterpoort in de tweede helft een achterstand van vier doelpunten weg te werken, mede dankzij de vele doelpunten van Nick Huitema (7). In de laatste minuut was de stand 15-16 en de Waterpoort was in balbezit. Met nog 30 seconden op de klok floot de scheidsrechter voor spelbederf en kende de bal toe aan Kinea. Deze maakten met een omdraaibal de stand gelijk en zo eindigde de match in 16-16.

KV de Waterpoort staat nu op een gedeeld 4e plek met vijf competitiepunten. Volgende week speelt het eerste van KV de Waterpoort thuis tegen de selectie van KV Hoogkerk, welke met negen punten op de tweede plek staat.