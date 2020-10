KV de Waterpoort 1 pakt ruimschootse overwinning in thuiswedstrijd tegen KV de Granaet 1

In de eerste helft ontplooide de Waterpoort zich als initiatiefnemer en leidde al gauw met een voorsprong die schommelde rond de 4 doelpunten verschil. Hoewel het tegen rust duidelijk was dat de Waterpoort deze wedstrijd niet uit handen mocht geven, bleek verder uitlopen op de tegenstander erg lastig. Verdedigend hadden de Snekers veel controle over de Granaet maar aanvallend bleven veel kansen onbenut. Het soms wat ruwe spel van de Granaet leverde minstens 5 strafworpen op aan de kant van de Waterpoort maar ook deze werden bijna allemaal gemist. Er werd gerust met 11-8

In de tweede helft werd de Granaet trefzekerder en door verslapping aan de kant van de Waterpoort lukte het ze om er een spannende strijd van te maken. De gelijkmaker hing in de lucht, maar viel uiteindelijk niet. De Waterpoort herpakte zich en maakte korte metten met de tegenstand in de laatste fase van de Wedstrijd. De eindstand was 23-14.

Met deze overwinning kruipt de Waterpoort naar de vijfde plek in de competitiestand en vindt toenadering tot de Granaet die momenteel, met een competitiepunt meer, op de vierde plek staat.