KV de Waterpoort 1 kan niet stunten ZKC’19 1

De vakken waren in de voorgaande week aangepast en in de aanval startten nu Marli Jager, Marije Elderhorst, Martijn Barendsen en Allard Huitema. In de verdediging startte het vak van Nick Huitema met daarbij in Johannes de Groot, Floor Oosterhaven en Lisa Westerhof. Aanvankelijk ging het de Sneekers niet slecht af. De stand ging gelijk op en aanvallend oogde de Waterpoort stabiel, zij het ietwat statisch.

Verdedigend begon de thuisploeg het na verloop van tijd echter steeds zwaarder te krijgen, hetgeen ook duidelijk werd in de stand. De Waterpoort kon moeilijk druk zetten op passes en schoten en mede hierdoor schoot ZKC met scherp. Er werd gerust met 5-13.

In de tweede helft ging het de Waterpoort beter af maar was nog altijd niet opgewassen tegen ZKC. Sterk reboundwerk van Lisa Westerhof zorgde hier en daar voor langere aanvallen maar deze konden niet altijd in doelpunten worden omgezet. Beide ploegen vertoonden leuk korfbalspel maar het was duidelijk dat ZKC niet alleen op papier de sterkere ploeg had.

Volgende week speelt de Waterpoort in de streekderby tegen KC Harich.