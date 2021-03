Komen en gaan van spelers bij O.N.S. Sneek

SNEEK- Joran Swart en Vladik Drakopulo zullen komend seizoen de selectie van O.N.S. Sneek versterken. Joran is een 22-jarige verdediger die zowel centraal als op de zijkant uit de voeten kan. Hij heeft meerdere jaren bij SC Heerenveen gevoetbald om daarna uit te komen voor PEC Zwolle en Go Ahead Eagles. Bij deze laatste vereniging maakte hij 2 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal.

Vladik is ook een verdediger die zowel centraal, aan de linkerkant of eventueel als controlerende middenvelder ingezet kan worden. Hij is afkomstig van Hardegarijp waar hij één jaar heeft gevoetbald na bij Cambuur vertrokken te zijn. Vladik wil graag zien waar zijn plafond ligt en O.N.S. is ervan overtuigd dat hij de mogelijkheden heeft om mooie dingen te laten zien.

De technische commissie is dan ook erg blij dat met de komst van deze twee spelers de selectie en dan zeker de verdediging een behoorlijke impuls heeft gegeven en wenst beide mannen veel plezier en succes.

Daarnaast heeft Jermaine Bregita zijn contract met een jaar verlengd. De sterke aanvaller kwam afgelopen seizoen op het laatst binnen en wil dolgraag in een volledig seizoen laten zien wat hij kan. O.N.S. heeft er vertrouwen in dat ze aan Jermaine door zijn kracht en scorend vermogen nog veel plezier gaan beleven.

Joël Brandsma heeft besloten het oranje shirt komend seizoen niet meer te dragen. Samen met de eerder aangegeven te stoppen Tom Arissen is Joël een bedrijf gestart waar ze beide veel tijd en energie in willen stoppen. Daarnaast zoekt Joël na een leven lang O.N.S. Sneek een uitdaging dichter in de buurt van zijn woonplaats Groningen.

Hetzelfde kleur shirt zal komend seizoen daarnaast niet meer gedragen worden door Jordy den Hoedt. De twee jaar geleden van Cambuur overgekomen verdediger heeft aangegeven de overstap te maken naar Blauw Wit uit Leeuwarden.

Ook zal Tiemen Landman komend seizoen niet meer op het Zuidersportpark te bewonderen zijn. Tiemen heeft de laatste jaren door blessureleed helaas te weinig wedstrijden kunnen spelen

Als laatste neemt de club afscheid van Timo Verweij. De technische commissie van O.N.S. acht het verstandig dat Timo na zijn zware knieblessure meer aan voetballen toekomt dan hij nu doet om zo weer te groeien naar het niveau van voor zijn blessure.

Bron: Clubsite O.N.S. Sneek