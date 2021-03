KNVB op ramkoers

Geruime tijd voordat de KNVB de stekker uit de reguliere competities trok, werd door clubs al ingespeeld op de situatie dat er dit seizoen niet meer in competitieverband gespeeld zou worden. In het noorden lanceerden ACV, Be Quick 1887, Harkemase Boys, ON Groningen, ONS Sneek en Sneek Wit Zwart begin februari al het plan om zodra de coronamaatregelen dat toelaten, zelf een minicompetitie af te werken. Niet veel later werd dat initiatief gevolgd door Blauw Wit '34, Broekster Boys, Buitenpost, FC Burgum, Drachtster Boys en Leeuwarder Zwaluwen.

Bij veel verenigingen worden die minicompetities gezien als het eerste deel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen dat op landelijk niveau in de tweede helft van augustus en op districtsniveau begin september moet beginnen. De clubs willen die "competities" dan ook afwerken met hun nieuwe selecties. Daar gaat de KNVB voor wat betreft de Regio Cup echter niet in mee. In de Regio Cup kan, aldus de voetbalbond, alleen met bestaande teams worden gespeeld en de KNVB wil daar niet van afwijken door bijv. de overschrijvingsdatum eenmalig te vervroegen.



Wanneer clubs zelf een eigen minicompetitie of minitoernooi organiseren, zijn ze vrij om met hun nieuwe selectie aan te treden, maar dan dient zich een ander probleem aan. De KNVB zet de scheidsrechters namelijk in bij wedstrijden in de Regio Cup en de vraag is derhalve, of de clubs bij de eigen initiatieven wel over (voldoende) gekwalificeerde arbiters kunnen beschikken. De voetbalbond die begin dit jaar nog in winterslaap verkeerde en pas met de Regio Cup op de proppen kwam toen her en der in den lande met eigen initiatieven op het niet hervatten van de competities werd ingespeeld, lijkt daarmee vooral zijn macht c.q. monopoliepositie aan te wenden om die initiatieven tegen te gaan.

Bron: https://pengel.weebly.com/