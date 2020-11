KNVB legt landelijke clubs alternatief voor

SNEEK- Zoals bekend lanceerde de voetbalbond enige weken terug "plan B" waarin werd ingezet op een hervatting van de competities in het weekeinde van 16 en 17 januari 2021 en waarbij de competities geheel worden uitgespeeld en de wedstrijden om de districtsbeker komen te vervallen met als variant een halve competitie. Dat plan staat op losse schroeven, omdat gelet op de ontwikkeling van het aantal besmettingen het tijdstip waarop zonder beperkingen gesport zou mogen worden, hoogstwaarschijnlijk nog wel even op zich laat wachten.

Volgens dagblad Tubantia heeft de KNVB om die reden contact opgenomen met de amateurclubs in de landelijke klassen (tweede divisie, derde divisie en hoofdklassen) waaronder ONS Sneek, om een extra optie voor het uitspelen van het seizoen te bespreken. ​Die extra optie behelst het volledig uitspelen van de competities in een halve poule. Daarbij worden de clubs in de tweede divisie, de derde divisie en de hoofdklassen geografisch over twee poules van negen (tweede en derde divisie) en acht clubs (hoofdklasse) verdeeld. De winnaars van de poules strijden vervolgens om de titel en de onderste twee om degradatie. Verder is er ook een mogelijkheid dat bij deze optie de zaterdag- en zondagploegen bij elkaar worden ingedeeld.



De clubs in de tweede divisie, de derde divisie en de hoofdklassen hebben tot 25 november om op deze optie c.q. dit voorstel te reageren, waarna de KNVB volgens het dagblad begin december een besluit neemt.

