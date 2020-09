Kevin Huitema maakt het verschil

Daar zag het overigens lang niet naar uit, want na een sterk begin drong Waterpoort Boys de wit-zwarten terug, al resulteerde dat niet in een overdaad aan kansen. Na een uur spelen en nadat trainer Sido Postma een aantal van zijn pionnen anders op het bord had gezet, verloor de thuisclub de greep op de derby en werd het voetbal meer opportunistisch van aard en dat bleek niet de juiste remedie.



Dat Waterpoort Boys toen nog in de wedstrijd zat, mocht Sneek Wit Zwart ZM zichzelf verwijten. De ploeg die flitsend uit de startblokken kwam, kreeg in de openingsminuten namelijk een paar goede mogelijkheden. Zo schoot Geart Hiemstra die de zieke Joey Huitema verving, na een vrije trap voorlangs, had doelman Stefan Rijpkema even later veel moeite met een van richting veranderde "free-kick" en kroop de thuisclub bij een voorzet van Jesse Lee Staalsmid en een inzet op de paal door het oog van de naald.



​Na dat schrikmoment verdween de flits uit het spel van de bezoekers en nam Waterpoort Boys meer en meer het initiatief over. Sneek Wit Zwart ZM werd teruggedrongen en de geelhemden kregen niet veel later hun eerste mogelijkheid. Die bleef echter onbenut, waarna Mathijs Bakker een vrije trap huizenhoog over schoot. Niet veel later kopte Jordi Heerings uit een vrije trap van Marcel Hempenius naast, waarbij de vlag ook omhoogging en het dus de vraag was, of een eventuele treffer had geteld. Die treffer bleef na een voorzet van Lars van Dijk ook uit, omdat een actie van Richard Hamstra evenals later een rush van Romano Pasveer uiteindelijk doodbloedde.



Ondertussen bleef het oppassen voor snelle tegenstoten, maar een actie over links van Patrick van der Velde leverde niet meer dan en hoekschop op, terwijl een vrije trap van Staalsmid voor doelman Rijpkema er één was uit de categorie "eitje". Diezelfde Staalsmid leverde in minuut negentien echter een prima voorzet af, maar de kopbal van Freerk de Jong was helaas niet van vergelijkbare kwaliteit en later ontbrak ook bij een vrije trap van Andy de Vries en bij een inzet van Staalsmid het vereiste keurmerk.



Ook de aanvallen van Waterpoort Boys kwamen uiteindelijk niet voorbij de jury. Zo kreeg Lars van Dijk na een combinatie met Tim van der Werf de bal niet bij een medespeler, hield Romano Pasveer na een breedtepass van Marcel Hempenius aan zijn actie niet meer dan een corner over en vond Robert Minks vlak voor rust doelman Jelmer Popma op zijn weg. Die laatste actie gebeurde overigens nadat Kevin Kedde geblesseerd het veld had moeten verlaten en nadat er na een overtreding op Daniël Bennik een opstootje ontstond. De arbiter van dienst hield daarbij echter de kaarten op zak, waar hij eerder Jordi Heerings voor een licht vergrijp wel op de bon had geslingerd.



Diezelfde Heerings leidde aan het begin van de tweede helft met balverlies de eerste grote kans voor Sneek Wit Zwart ZM in. Gelukkig voor hem wist invaller Dennis Meijer met een uiterste krachtsinspanning de bal nog voor de doellijn weg te glijden, maar een minuut later was het alsnog raak. Na een mooie combinatie over rechts had de gele defensie geen antwoord en verdween rechtsback Dani Mohamed als doelpuntenmaker in de boeken.



Waterpoort Boys probeerde Sneek Wit Zwart ZM van repliek te dienen, maar het weerwerk werd zoals hiervoor al werd vermeld, meer en meer opportunistisch van aard. Daarbij moest spits Robert Minks het tegen Sidney Veltkamp en Joey Westerhof veelal afleggen. De voetballende bijdrage van de beide centrale verdedigers van Sneek Wit Zwart ZM was daarentegen niet al te groot en die kwalificatie kon ook op de mogelijkheden voor de thuisclub worden geplakt. Zo was een doelpoging van Dylano van Dijk feitelijk geen kans en kwam hij het later toen Van der Werf de bal voor kopte, niet hoog genoeg om doelman Popma het leven echt zuur te maken



Niet veel later haalde ZET EM verdediger Westerhof naar de kant en voor hem kwam Jurre Speelman binnen de lijnen. De 19-jarige middenvelder liet evenals een week eerder tegen Heeg zien, dat hij aan de bal rustig is, overzicht heeft en over een goede pass beschikt. De vraag is dan ook opportuun, hoe lang de technische staf hem nog buiten de basis kan houden.



Daarin is Kevin Huitema in ieder geval onomstotelijk en met nog een dik kwartier op de klok bewees de spits maar weer eens zijn waarde voor de wit-zwarten, toen hij naar zijn linker draaide en vervolgens Rijpkema met een fraaie uithaal het nakijken gaf. Nadat Stefan Walstra aan de andere kant na een botsing tussen doelman Popma en een verdediger onverwachts een kans kreeg (naast), fungeerde Huitema even later bij de derde treffer als architect toen hij als tweede man bij een één-tweetje de bal aan Stefan Westhof meegaf en die op zijn beurt de bal beheerst en fraai langs Rijpkema werkte.

Daarmee was de wedstrijd beslist, al lag dat moment feitelijk al eerder en wel op het moment dat Waterpoort Boys naar een andere strijdwijze strijdwijze overschakelde. Die leverde namelijk nagenoeg niks op en bleek dan ook niet het middel om Sneek Wit Zwart ZM na de 0-1 nog in problemen te brengen. Uiteindelijk was de overwinning van de bezoekers dan ook verdiend, al viel die gelet op de eerste helft wel een goaltje te hoog uit.

Waterpoort Boys - Sneek Wit Zwart ZM 0-3 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Dani Mohamed (47.), 0-2 Kevin Huitema (72.), 0-3 Stefan Westhof (77.)

Scheidsrechter: A, van Tuinen

​Gele kaart: Jordi Heerings, Narek Harutyunyan (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Kevin.Kedde (39. Dennis Meijer), Marcel Hempenius Mathijs Bakker, Mirza Mustedangic (46. Narek Harutyunyan), Tim van der Werf, Jordi Heerings, Romano Pasveer, Richard Hamstra (61. Dylano van Dijk), Robert Minks en Lars van Dijk

Opstelling Sneek Wit Zwart ZM: Jelmer Popma, Patrick van der Velde, Sidney Veltkamp, Joey Westerhof (71. Jurre Speelman), Dani Mohamed, Daniël Bennik, Andy de Vries, Freerk de Jong, Geart Hiemstra (63. Stefan Westhof), Kevin Huitema en Jesse Lee Staalsmid (77. Marcel van der Meulen)

