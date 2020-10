Kansloze nederlaag voor uitgedund Menhir

Menhir heeft de goede start van het seizoen geen gevolg kunnen geven. Na de overtuigende overwinning in de eerste wedstrijd kampte de ploeg in wedstrijd twee met personeelstekort en ook in de wedstrijd van vrijdagavond ontbraken veel spelers. Menhir kon voor het treffen met Dyna '75 slechts op zeven man rekenen. Daarvan waren er twee bovendien jeugdspelers. De Snekers begonnen nog redelijk aan de wedstrijd, die dankzij de tegenstander ook via een livestream te volgen was. Centers Johannes Idsinga en Nils Hettinga zorgden voor dertien van de eerste vijftien punten. Dyna '75 speelde een snelle aanval met veel beweging van alle spelers en Menhir liep achter de feiten aan. Er was veel teveel onrust in de ploeg. In het tweede kwart liet Wouter Kruis aanvallend een paar aardige dingen zien, maar de Heerenveners hadden duidelijk het betere van het spel en liepen uit naar 26-32 bij rust.

Gebrek aan wisselspelers

Het gebrek aan wisselspelers deed zich voelen bij de thuisploeg. Jurre van der Meer kreeg bovendien weer last van zijn knie en toen ook Jeroen Zantingh de strijd moest staken na een knietje in zijn bovenbeen moesten de overige spelers de wedstrijd uitspelen. Tom Dijkstra buffelde in de nieuw opgezette zoneverdediging heel wat af, maar omdat Menhir aanvallend geen potten wist te breken liepen de gasten steeds verder uit. Dat slechts vier spelers aan Sneker zijde (Idsinga 18, Hettinga 15, Kruis 5 en Rob Dijkstra 3) tot scoren wisten te komen was een teken aan de wand.

Menhir krijgt aanstaande zaterdag direct de kans om revanche te nemen. Dan wacht in Sportstad Heerenveen dezelfde ploeg als tegenstander. Het is voor Menhir te hopen dat de selectie dan weer wat uitgebreider is.